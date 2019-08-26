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Bakan Koca'dan Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Anadolu'yu hem yurdumuz hem medeniyet ve barış toprağı yapan Sultan Alparslan ve kutlu askerlerini Malazgirt Zaferi'nin 948. yılında rahmet ve minnetle anıyorum.

26.08.2019 17:08 Bakan Koca'dan Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü mesajı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Anadolu'yu hem yurdumuz hem medeniyet ve barış toprağı yapan Sultan Alparslan ve kutlu askerlerini Malazgirt Zaferi'nin 948. yılında rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.
Koca, Twitter hesabından, Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Mesajında, Sultan Alparslan'ın "Size öyle bir vatan aldım ki ebediyen sizin olacaktır." şeklindeki sözlerini anımsatan Koca, şunları kaydetti:
"Anadolu'yu hem yurdumuz hem medeniyet ve barış toprağı yapan Sultan Alparslan ve kutlu askerlerini Malazgirt Zaferi'nin 948. yılında rahmet ve minnetle anıyorum. Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl kutlu olsun."

Güncel

Kaynak: AA

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