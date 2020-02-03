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Bakan Koca'dan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye teşekkür

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisini telefonla aradığını belirterek, "Sayın Bahçeli, sağlık personelimize Elazığ depremindeki fedakar hizmetlerinden dolayı tebriklerini bildirdi.

03.02.2020 23:37 | Son Güncelleme: 03.02.2020 23:37Bakan Koca'dan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye teşekkür

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisini telefonla aradığını belirterek, "Sayın Bahçeli, sağlık personelimize depremindeki fedakar hizmetlerinden dolayı tebriklerini bildirdi. Bahçeli'ye, sağlık personelimiz adına teşekkür ediyorum" dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bahçeli ile yaptıkları görüşmeye değindi. Koca, "Sayın Bahçeli, sağlık personelimize Elazığ depremindeki fedakar hizmetlerinden dolayı tebriklerini bildirdi. Koronavirüs konusundaki çalışmalarımızı, toplumun şeffaf bir şekilde bilgilendirilmesini takdirle karşıladığını belirtti. Bahçeli'ye, sağlık personelimiz adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



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Kaynak: DHA

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