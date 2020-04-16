Bakan Koca'dan milletvekillerine teşekkür

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlık çalışanlarını şiddetten korumaya yönelik, bugüne dek en kapsamlı yasanın çıkmasında katkısı olan tüm vekillerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Sağlıkta şiddetin önlenmesi yasası teklifi, Yüce Meclisimizde grubu olan tüm partilerin mutabakatı ile gündeme alınıp, yasalaştı. Sağlık çalışanlarını şiddetten korumaya yönelik, bugüne dek en kapsamlı yasanın çıkmasında katkısı olan tüm vekillerimize teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.