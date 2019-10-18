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Bakan Koca'dan Nuri Pakdil paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaşamını yitiren Türk yazar ve fikir adamı Nuri Pakdil ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

18.10.2019 16:40Bakan Koca'dan Nuri Pakdil paylaşımı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaşamını yitiren Türk yazar ve fikir adamı Nuri Pakdil ile ilgili bir paylaşımda bulundu.
Bakan Koca açıklamasında, "Günümüz edebiyatının en önemli isimlerinden, mütefekkir Nuri Pakdil'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Birkaç gün önce Ankara Şehir Hastanesinde tedaviye alınan Pakdil, hekimlerimizin tüm müdahalelerine rağmen Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur" dedi.
Bakan Koca, son dakikalarında yanında olma şerefine nail olduğu fikir adamı Nuri Pakdil'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve metanet dilediğini belirtti.
Öte yandan Koca, Kudüs Şairi Nuri Pakdil'i yarın Hacı Bayram Camii'nde kılınacak olan ikindi namazını müteakip Taceddin Dergahı'ndan ebediyete uğurlanacağını kaydetti.
(Neşra Durmaz/İHA)

Güncel

Kaynak: İHA

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