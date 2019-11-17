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Bakan Koca'dan prematüre günü paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17 Kasım Dünya Prematüre Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, "Hayata erken başlayan kahramanlarımızı doğru müdahale ve gerekli bakımlarla hayata bağlamak mümkün" dedi.

17.11.2019 13:35 | Son Güncelleme: 17.11.2019 13:35Bakan Koca'dan prematüre günü paylaşımı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17 Kasım Dünya Prematüre Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, "Hayata erken başlayan kahramanlarımızı doğru müdahale ve gerekli bakımlarla hayata bağlamak mümkün" dedi.
Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından 17 Kasım Dünya Prematüre Günü dolayısıyla bir paylaşım yaptı. Bakan Koca paylaşımında, "Erken doğan bebeklerde yanlış müdahale bebeğin hayatını riske attığı gibi ilerleyen dönemde sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına neden olabilir. Hayata erken başlayan kahramanlarımızı doğru müdahale ve gerekli bakımlarla hayata bağlamak mümkün" ifadelerini kullandı.
(Neşra Durmaz/İHA)

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Kaynak: İHA

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