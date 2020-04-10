Bakan Koca'dan 'Sağ ol Türkiye' paylaşımı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 18 il ve 1 ilçenin boş meydanlarından çekilen videoyu, "Bu filmin kahramanları günü evde geçirenlerdir" mesajı ile paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında 'evde kal' çağrılarına uyulan 18 il ve 1 ilçenin boş meydanlarından çekilen görüntülerle hazırlanan videoyu, Twitter hesabından paylaştı. Bakan Koca, 18 kentin yanında Marmaris ilçesinin de önemli toplanma alanlarının boş olduğunu gösteren video ile birlikte, "Bu filmin kahramanları günü evde geçirenlerdir. Sağ ol Türkiye " mesajını paylaştı.