Bakan Koca'dan sokağa çıkma kısıtlamasına uyan çocuk ve gençlere teşekkür
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sokağa çıkma kısıtlamasına uyan çocuk ve gençlere örnek davranışlarından dolayı teşekkür etti.
04.04.2020 21:58 | Son Güncelleme: 04.04.2020 21:58
Koca, Twitter 'daki hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Sokağa çıkma konusunda 20 yaş ve altı için getirilen uygulamada davranışlarıyla örnek olan gençlerimize, çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Sabırlı olursak hareketli günlerimize erken döneriz."
Kaynak: AA
Etiketler: Fahrettin Koca, Twitter, Güncel