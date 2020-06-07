BAKAN KOCA'DAN TAKİPÇİSİNE YANIT BİZİMKİ SOSYAL MESAFE TUTKUSUNDAN

'sude' Bağlaçlar arasına noktalama işareti koyulmaz-Sağlık Bakan Fahrettin Koca Tamamdır Sude Hanım. Bağlaçlar arasına virgül, konulmaz.

07.06.2020 16:15 | Son Güncelleme: 07.06.2020 16:19
'sude' Bağlaçlar arasına noktalama işareti koyulmaz
-Sağlık Bakan Fahrettin Koca Tamamdır Sude Hanım. Bağlaçlar arasına virgül, konulmaz. Bizimki sosyal mesafe tutkusundan ) Mesafe kuralına uyulur + maske takılırsa soru(n) istediği yerden gelsin
Haber İSTANBUL, (DHA)
Sağlık Bakanı Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın altına bir kullanıcı, noktalama işaretini yanlış kullandığına dair yorumda bulundu. Yorum yapan Sude isimli kullanıcının diğer kullanıcılar tarafından tepki görmesinin ardından Bakan Koca, önce sosyal medya hesabından Sude'ye cevap yazdı. Sonra da Sude'yi arayıp sınavında başarılar diledi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından geçtiğimiz Cuma günü, Koronavirüs, solunum yoluyla bulaşır. Dışarı çıkarken, risk almamak için, maske takmalısınız. Maskeyi, kuralına uygun olarak, ağız ve burunu tamamen kapatacak şekilde kullanın. Ama tek başına maske yetmez. Virüse 1,5 metreden daha yakınsanız, maskeli de, maskesiz de hedefsiniz şeklinde paylaşımda bulundu. Bakan Koca'nın paylaşımının altına 'Sude' isimli bir kullanıcı, Bağlaçlar arasına noktalama işareti koyulmaz diye yorum yaptı. Bu yorumunun ardından Sude, diğer kullanıcılar tarafından tepki görmeye başladı. Bakan Koca, gelen tepkileri görünce önce Sude'nin yorumuna, Tamamdır Sude Hanım. Bağlaçlar arasına virgül, konulmaz. Bizimki sosyal mesafe tutkusundan ) Mesafe kuralına uyulur + maske takılırsa soru(n) istediği yerden gelsin diye cevap verdi. Sonra da Sude'yi arayarak, kendisi ve annesiyle konuştu. Üniversite sınavına hazırlandığını öğrendiği Sude'ye başarılar diledi.
Konuşmalarının ardından Sude, sosyal medya hesabından Ben latife yapmak istemiştim, bakanım da bunu anladı. Beni arayarak sınavımda başarılar diledi. Teşekkür ediyorum kendisine diye paylaşımda bulundu. BAKAN KOCA’DAN TAKİPÇİSİNE YANIT BİZİMKİ SOSYAL MESAFE TUTKUSUNDAN

Kaynak: DHA

Etiketler: Fahrettin Koca, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

En başarılı belediye başkanları anketinde Mansur Yavaş, %74’le ilk sırada yer aldı Haber
En başarılı belediye başkanları anketinde Mansur Yavaş, %74'le ilk sırada yer aldı
Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu Haber
Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu
Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez Haber
Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez
Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz’ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı Haber
Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti Haber
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti
Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı Haber
Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı
’Koronavirüs aşısı yaptıracağım’ diye kandırdığı kızlarına kadın sünneti yaptırdı Haber
"Koronavirüs aşısı yaptıracağım" diye kandırdığı kızlarına kadın sünneti yaptırdı
Dünya bu koronavirüs haritasını konuşuyor! Türkiye listedeki sıralamasıyla devleri geride bıraktı Haber
Dünya bu koronavirüs haritasını konuşuyor! Türkiye listedeki sıralamasıyla devleri geride bıraktı
Haberler››Güncel››BAKAN KOCA'DAN TAKİPÇİSİNE YANIT BİZİMKİ SOSYAL MESAFE TUTKUSUNDAN - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:15: Son dakika haberleri... Rize'de tır devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Haber 16:13: Kısıtlama olmayınca vatandaşlar mesire alanlarına akın etti - Haber 16:13: Son dakika haber! Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri - Haber 16:10: Koronadan kaçan Başkonuş Yaylası'na çıktı - Haber 16:09: Irak'ta 40 DEAŞ mensubu yakalandı - Haber 15:38: Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez - Magazin 14:37: Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu - Haber 14:37: Sokaktaki görüntülere dikkat çeken Ceyhan, 65 yaş üstünü işaret edip uyardı: Ciddi risk - Haber 02:10: Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı - Magazin