Bakan Koca'dan Tren Kazasında Yaralanan Vatandaşlara Ziyaret

13 Aralık 2018 Perşembe 14:32



13 Aralık 2018 Perşembe 14:32

Ankara'da sabah meydana gelen tren kazasında yaralanan hastaları tedavi gördükleri Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Toplam 9 vatandaşımızı kaybettik" dedi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sabah saatlerinde Ankara'da meydana gelen Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasında yaralananları tedavi gördükleri Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Bakan Koca, "Öncelikle milletimizin başı sağ olsun. 06.36'da olan kaza sonrası hastanelerimize gelen 84 hastamız oldu. Bu 84 hastanın şu an 34'ünün tedavileri hastanelerimizde devam ediyor. 8 hastamız özellikle olayın olduğu mahalde, bir hastamızı da Kalp Onkoloji Hastanemizde yapılan bütün müdahalelere rağmen kaybettik. Yani toplam 9 vatandaşımızı kaybettik. Şu an 34 tedavisi devam eden hastamızın 2 tanesinin durumu biraz daha ağır. Yoğun bakım şartlarında tedavisi devam ediyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına başsağlığı diliyor, hala tedavisi devam eden yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Bu anlamda bir daha benzer kazaları Rabbim yaşatmasın" şeklinde konuştu."Şu an 34 yaralımızın hastanelerimizde tedavisi devam ediyor"Koca, "Olay yerinde hiç yaralı kaldı mı?" sorusu üzerine, "Kalmadı. Şu an 34 yaralımızın hastanelerimizde tedavisi devam ediyor. 2 tanesi dışında gerisinin ciddi bir sorunu yok" yanıtını verdi. - ANKARA