Bakan Koca'dan vatandaşlara dışarı çıkmamaları konusunda hassasiyet vurgusu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşlara evde kalmaları konusunda hassasiyet vurgusu yaptı.
21.03.2020 18:55 | Son Güncelleme: 21.03.2020 19:05
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşlara evde kalmaları konusunda hassasiyet vurgusu yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Siyami Ersek Hastanesi'nde Koordinasyon Toplantımızı gerçekleştirdik. Bizler sahada ülkemiz için önlemler alırken, vatandaşlarımızın da aynı hassasiyetle evlerinde kalarak önlemlerini almalarını önemle rica ediyorum" notunu düştü.
(İHA)
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Siyami Ersek Hastanesi'nde Koordinasyon Toplantımızı gerçekleştirdik. Bizler sahada ülkemiz için önlemler alırken, vatandaşlarımızın da aynı hassasiyetle evlerinde kalarak önlemlerini almalarını önemle rica ediyorum" notunu düştü.
(İHA)
Kaynak: İHA
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