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Bakan Koca'dan, vatandaşlara uyarı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Bizler sahada ülkemiz için önlemler alırken, vatandaşlarımızın da aynı hassasiyetle evlerinde kalarak önlemlerini almalarını önemle rica ediyorum" açıklamasını yaptı.

21.03.2020 19:04 | Son Güncelleme: 21.03.2020 19:04
Bakan Koca'dan, vatandaşlara uyarı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Bizler sahada ülkemiz için önlemler alırken, vatandaşlarımızın da aynı hassasiyetle evlerinde kalarak önlemlerini almalarını önemle rica ediyorum" açıklamasını yaptı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Siyami Ersek Hastanesi'nde 'Koordinasyon toplantısı' gerçekleştirdiklerini belirtti. Koca paylaşımında, "Bizler sahada ülkemiz için önlemler alırken, vatandaşlarımızın da aynı hassasiyetle evlerinde kalarak önlemlerini almalarını önemle rica ediyorum" ifadelerine yer verdi.


Kaynak: DHA

Etiketler : fahrettin koca, Sağlık

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