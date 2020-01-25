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Bakan Koca'dan "Yanınızdayız" mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bölgede şu an 50'şer kişilik 4 sahra hastanemiz ve 48 çadırımız kuruluma hazır şekilde mevcuttur" dedi.

25.01.2020 11:40 | Son Güncelleme: 25.01.2020 11:40Bakan Koca'dan
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bölgede şu an 50'şer kişilik 4 sahra hastanemiz ve 48 çadırımız kuruluma hazır şekilde mevcuttur" dedi.
SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA, TWİTTER HESABINDAN YAPTIĞI PAYLAŞIMDA, ŞU İFADELERE YER VERDİ:
"Şu an ihtiyaç olmamakla birlikte, sahra hastaneleri de dahil olmak üzere ihtiyaç duyulabilecek tüm donanımı ivedilikle depremden etkilenen bölgelere sevk ettik. Bölgede şu an 50'şer kişilik 4 sahra hastanemiz ve 48 çadırımız kuruluma hazır şekilde mevcuttur."
(Mehmet Kalay/İHA)

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Kaynak: İHA

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