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Bakan Koca'dan yasağa uyan genç ve çocuklara teşekkür mesajı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 20 yaş ve altı vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağına uyan genç ve çocuklara teşekkür etti.

05.04.2020 04:35 | Son Güncelleme: 05.04.2020 04:35
Bakan Koca'dan yasağa uyan genç ve çocuklara teşekkür mesajı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 20 yaş ve altı vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağına uyan genç ve çocuklara teşekkür etti.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sokağa çıkma konusunda 20 yaş ve altı için getirilen uygulamada davranışlarıyla örnek olan gençlerimize, çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Sabırlı olursak, hareketli günlerimize erken döneriz" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Fahrettin Koca, Güncel
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