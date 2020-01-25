Haberler » Güncel » Bakan Koca: 'Deprem bölgesinde 4 sahra hastanemiz ve 48 çadırımız kuruluma hazır' - Haber

Bakan Koca: "Deprem bölgesinde 4 sahra hastanemiz ve 48 çadırımız kuruluma hazır"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem bölgesinde şu an 50'şer kişilik 4 sahra hastanesi ve 48 çadırın kuruluma hazır şekilde bulunduğunu bildirdi.

25.01.2020 11:50 | Son Güncelleme: 25.01.2020 11:50Bakan Koca:
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem bölgesinde şu an 50'şer kişilik 4 sahra hastanesi ve 48 çadırın kuruluma hazır şekilde bulunduğunu bildirdi.
Koca, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:
"Şu an ihtiyaç olmamakla birlikte sahra hastaneleri de dahil olmak üzere ihtiyaç duyulabilecek tüm donanımı ivedilikle depremden etkilenen bölgelere sevk ettik. Bölgede şu an 50'şer kişilik 4 sahra hastanemiz ve 48 çadırımız kuruluma hazır şekilde mevcuttur."
Koca, paylaşımında bölgedeki çalışmalara ilişkin verilerin olduğu bir infografiğe de yer verdi.
"447 ekip ve 2 bin 2625 personelimizle yanınızdayız" başlıklı infografikte, bölgede 3 mobil komuta aracı, 127 UMKE ekibi, 317 ambulans, 635 UMKE personeli, 951 112 personeli ve 120 diğer personelin bulunduğu bilgisi yer aldı.

Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:53  Elazığ'a bir destek de Nişantaşı Üniversitesinden
12:53  İzmir Adliyesi'nden depremzedelere yardım kampanyası
12:58  Adalet Bakanlığı: "Kısmi çatlaklar oluşan Adıyaman Cezaevi'ndeki 814 hükümlü ve tutuklu Gaziantep,...
12:55  Depremde hasar gören Adıyaman cezaevinde tahliye hazırlıkları
12:55  BEYLERBEYİ POLİSEVİNDE YANGIN
25.1.2020 12:59:21