Bakan Koca: "Deprem bölgesinde 4 sahra hastanemiz ve 48 çadırımız kuruluma hazır"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem bölgesinde şu an 50'şer kişilik 4 sahra hastanesi ve 48 çadırın kuruluma hazır şekilde bulunduğunu bildirdi.

Koca, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Şu an ihtiyaç olmamakla birlikte sahra hastaneleri de dahil olmak üzere ihtiyaç duyulabilecek tüm donanımı ivedilikle depremden etkilenen bölgelere sevk ettik. Bölgede şu an 50'şer kişilik 4 sahra hastanemiz ve 48 çadırımız kuruluma hazır şekilde mevcuttur."

Koca, paylaşımında bölgedeki çalışmalara ilişkin verilerin olduğu bir infografiğe de yer verdi.

"447 ekip ve 2 bin 2625 personelimizle yanınızdayız" başlıklı infografikte, bölgede 3 mobil komuta aracı, 127 UMKE ekibi, 317 ambulans, 635 UMKE personeli, 951 112 personeli ve 120 diğer personelin bulunduğu bilgisi yer aldı.

Kaynak: AA