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Bakan Koca: Depremde 7 kişi öldü, 21 kişi yaralandı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İran'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Van'da 7 kişinin yaşamını yitirdiğini, 21 kişinin de yaralandığını açıkladı.

23.02.2020 11:59 | Son Güncelleme: 23.02.2020 11:59Bakan Koca: Depremde 7 kişi öldü, 21 kişi yaralandı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İran'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Van'da 7 kişinin yaşamını yitirdiğini, 21 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca, yaptığı yazılı açıklamada, İran'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin Van Başkale'de de hasara yol açtığını kaydetti. Bakan Koca, açıklamasında, "Depremden hemen sonra bölgeye 25 ambulans, 1 helikopter ambulans ve 13 UMKE ekibimizi sevk ettik. 7 kişinin hayatını kaybettiği depremde 21 vatandaşımız yaralandı. Başkale Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan 8 kişinin durumu kritik, diğer yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.



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Kaynak: DHA

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