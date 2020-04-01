Bakan Koca: "DSÖ Avrupa Direktörü, bu süreçte birçok ülkeye verdiğimiz destek ve süreci iyi...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı.
01.04.2020 20:52 | Son Güncelleme: 01.04.2020 20:54
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı. (4)Sağlık Bakanı Koca: "DSÖ Avrupa Direktörü, bu süreçte birçok ülkeye verdiğimiz destek ve süreci iyi yönettiğimiz için bize teşekkür etti"
Kaynak: AA
Etiketler: Fahrettin Koca, Koronavirüs, Avrupa, Güncel