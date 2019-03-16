Bakan Koca: Dünyanın Topyekun Mücadeleye Geçmesi Gerek (2)

Kaynak: DHA

'YURT DIŞINDAN HASTALAR ÜLKEMİZE GELİYOR'Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Afyonkarahisar'daki programı kapsamında 50 yataklı Sinanpaşa Devlet Hastanesi'nin temel atma törenine katıldı. Protokol ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Bakan Koca'ya Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti milletvekilleri Veysel Eroğlu, Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ve AK Parti İl Başkanı Hüseyin Sezen eşlik etti. Temel atma töreni öncesi konuşan Bakan Koca, Türkiye'nin sağlık sisteminin dünyada her geçen gün önemli bir noktaya geldiğini söyledi. Koca, "Daha önceleri yurt dışına tedavi için gidildiği dönemden artık yurt dışından yoğun hastanın Türkiye'ye geldiği ve hasta turizminde dünyada önemli bir paya sahip olduğumuz bir dönemdeyiz. Afyonkarahisar'da sağlık turizminde her geçen gün üzerinde yoğun çalışarak özellikle termal sağlık turizmini önemli kılarak 'Tematik Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin de varlığıyla her geçen gün sağlık turizminde önemli bir pay alacağını düşünüyorum. Bu noktada üzerimize düşeni yapacağımızdan emin olun" dedi.Şehir hastanelerinin önemine de değinen Bakan Koca, şöyle dedi:"Özellikle sağlıkta geldiğimiz noktada 2 gün önce 9. hastanemiz olan Bilkent Şehir Hastanesi'ni Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle açmış olduk. Şehir hastaneleriyle sağlıkta geldiğimiz düzeyi taçlandırmak istiyoruz. Şehir hastaneleri önümüzdeki dönemde bulundukları bölgede özellikle son noktada artık hastanın oradan sevk edilmediği fiziki şartlarıyla, insan şartlarıyla ileri teknolojisi ile son noktada hizmet veren hastaneler olacak. Bu şehir hastanelerinin varlığı özellikle sağlık turizmi içinde önemli birer kuruluş olacak. Bizi bu şehir hastanelerinde nitelikli insan kaynağı ile birlikte özellikle üniversiteleriyle işbirliği içinde mükemmeliyet merkezlerinin de olduğu, hastanın artık sevk edilmediği sağlık kuruluşları olacak."