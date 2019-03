Bakan Koca, Editör Masası'na Konuk Oldu

Kaynak: AA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bölgemizde ve dünyada sağlık turizmi pastasından ciddi bir pay almak için son noktadaki şehir hastanelerinin önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.Koca, konuk olduğu Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.Sağlıkta her geçen gün önemli mesafeler alındığını belirten Koca, " Türkiye 'yi sağlık üssü, sağlık markası yapmak istiyoruz. Şehir hastaneleriyle de sağlıkta geldiğimiz düzeyi taçlandırmak istiyoruz." diye konuştu.Koca, şehir hastanelerinden 22'sinin ihalesinin yapıldığını, 9'uncusunun da Ankara 'da Bilkent'te açıldığını anımsattı.Ankara Şehir Hastanesinin dünyanın üçüncü, Avrupa 'nın da en büyük hastanesi olduğuna dikkati çeken Koca, 3 bin 711 yatak bulunan hastanenin, 1 milyon 315 bin metrekare kapalı alanı olduğunu söyledi. Bu kompleksin 8 dal hastanesinden oluştuğunu anlatan Koca, şehir hastanelerinin hizmetin son noktada alındığı, tetkik, tahlil, görüntüleme ve benzeri alanlarda en üst düzeyde hizmetin verildiği, hastanın başka bir hastaneye sevk edilmediği hastaneler olarak kurgulandığını kaydetti.Koca, bu hastanelerin bütün disiplinleriyle, teknolojisiyle, fiziki yapısıyla, insan kaynağıyla üst noktada hizmet veren hastaneler olduğuna dikkati çekti.Birden fazla hastane yapı0sı olan bütün şehir hastanelerinin üniversiteler hastanesi olarak planlandığını, bununla ilgili kararname yayımlandığını belirten Koca, "Bu kararnameyle daha önce bir üniversiteyle iş birliği, birlikte kullanım protokolü yapılabilirdi. Yeni dönemde birden fazla üniversiteyle iş birliği veya birlikte kullanım protokolü yapılabilir." diye konuştu."Ülkeyi sağlık üssü haline getirmede önemli bir unsur olacak"Koca, şehir hastanelerini markalaşan bir sürece doğru götürmek istediklerini bildirdi. Şehir hastanelerinin yönetiminin klasik hastanelerden farklı kılındığını ve bununla ilgili kararname yayımlandığını anlatan Koca, bu hastanelerin tepede koordinatörün ve başhekimin, altında mali ve idari direktörlerin, başhekim yardımcılarının sayısının gerektiğinde 10'a kadar çıkabildiği, her dal hastanesinin birer başhekiminin bulunduğu bir yapı olduğunu anlattı.Ankara Şehir Hastanesinin 8 dal hastanesinden oluştuğuna, 8 başhekim ve koordinatör başhekim şeklinde bir yönetimin bulunduğuna işaret eden Koca, "Önümüzdeki dönemde şehir hastanelerini sadece kamu ve özel iş birliğiyle yapılan hastaneler olarak da planlamak istemiyoruz. Yeni dönemde özellikle bulundukları bölgede son noktada hizmet verebilir olduğunu bildiğimiz, fiziki şartlarıyla, teknik alt yapısıyla, insan kaynağıyla yeterli olan ve bulunduğu bölgede hastayı başka bir yere sevk etmediğimiz yapıları şehir hastanesi olarak planlayacağız, dönüştüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.Koca, şehir hastanelerinin, hastanın "şehir hastanesinde sorunum çözüldü" dediği hastaneler olmasını istediklerini dile getirdi.Bakan Koca, "Mümkün mertebe gittiği hastanede hastanın sevk edilmediği, hizmetin orada son noktada verilebilir olduğu bir hastane olsun istiyoruz. Ülkeyi her geçen gün sağlık üssü haline getirmede önemli bir unsur olacak. Sağlık turizminde geldiğimiz ciddi bir nokta var. Bölgemizde ve dünyada sağlık turizmi pastasından ciddi bir pay almak için son noktadaki şehir hastanelerinin yapısının önemli olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.(Sürecek)