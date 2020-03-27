Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bakan Koca: "Eğer bu dönemde biz temas ve izolasyonu olması gereken şekilde sağlayamazsak birçok...

Bakan Koca: "Eğer bu dönemde biz temas ve izolasyonu olması gereken şekilde sağlayamazsak birçok camia, birçok vatandaşımızın bu enfeksiyonu taşıması mümkün hale gelmiş olur.

27.03.2020 21:51 | Son Güncelleme: 27.03.2020 21:53
Bakan Koca: "Eğer bu dönemde biz temas ve izolasyonu olması gereken şekilde sağlayamazsak birçok camia, birçok vatandaşımızın bu enfeksiyonu taşıması mümkün hale gelmiş olur. Bir kişide görülmesi, birçok kişiye bulaştırdığının göstergesidir"
-"Bir bölgenin salgını taşıdığı, bazılarının taşımadığı, bir bölgeden başka bölgeye geçişin daha fazla olmaması için ( İtalya 'da olduğu gibi) açıklamak istemiyoruz"
-"Umrede olan 362 kişi hakkında çalışma yapılıyor. Ona göre ne yapacağımız belli olursa açıklama yapacağız"
-"Biz Çin'den getirilen ilk örnek kit antijen kitiydi. Deneme amaçlı getirilen, hasta için kullanmadığımız ama sonucu olarak değerlendirilen kitlerdi. Biz memnun kalmadık ve getirmedik"
-"Bizim şu an 350 bin olarak getirdiğimiz ve kullandığımız kit antikor kitidir. O bahsedilen kiti deneme amaçlı getirdiğimizi ve kullanmadığımızı belirtmek istiyorum"
-"Çinli heyetle görüşüldü. Bu konuda genel alınması gereken tedbirler ve tedavi ile ilgili yaklaşımlar paylaşıldı. Önümüzdeki günlerde de devam ediyor olacak"
-"Türkiye'de bu enfeksiyonun bir seyri var. Bilim Kurulu da dünyadaki örnekleri de görerek önerilerini yapmış oluyor"
ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonra açıklamalarda bulundu. Bakan Koca: ’Eğer bu dönemde biz temas ve izolasyonu olması gereken şekilde sağlayamazsak birçok...

Kaynak: İHA

Etiketler: İtalya, Sağlık

Haberin Videosu :

Bakan Koca: "Eğer bu dönemde biz temas ve izolasyonu olması gereken şekilde sağlayamazsak birçok...

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Sağlık ››Bakan Koca: 'Eğer bu dönemde biz temas ve izolasyonu olması gereken şekilde sağlayamazsak birçok... - Haberler
Yorumlar

Sağlık Manşet

Haberler

Son Dakika Sağlık Haberleri

22:53: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizde de maalesef 92 can kaybı vardır" - Haberler 22:49: Manisa Emniyeti'nden otobüslerde korona virüs denetimi - Haberler 22:49: Aydınlatma direğine çarptı, aracını bırakıp kaçtı - Haberler 22:44: İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio: Avrupa Birliği ülkeleri koronavirüs için ortak aşı üretmeli - Haberler 22:43: Kazaya neden olan sürücü kaçtı - Haberler 22:09: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni koronavirüs tedbirlerini madde madde açıkladı 21:36: Koronaya yakalanan Boris Johnson'ın virüsü hafife aldığı sözleri tekrar gündem oldu: Ben sürekli tokalaşıyorum - Haberler 21:02: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs aşısı minimum 12-18 ay uzakta 17:56: Rize'de boşandığı eşini cadde ortasında vuran kişi: Sosyal medya hesabı açtığı için yaptım - Haberler 17:09: Alışveriş arabası ve market kapısına tüküren adamın korona testi pozitif çıktı! İdam cezası alabilir - Haberler 16:50: Buckingham Sarayı: Kraliçe en son 11 Mart'ta Başbakan Johnson'la görüştü - Haberler 16:43: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin koronavirüs servisi görüntülendi - Haberler