Bakan Koca: "Eğer bu dönemde biz temas ve izolasyonu olması gereken şekilde sağlayamazsak birçok...
Bakan Koca: "Eğer bu dönemde biz temas ve izolasyonu olması gereken şekilde sağlayamazsak birçok camia, birçok vatandaşımızın bu enfeksiyonu taşıması mümkün hale gelmiş olur.
27.03.2020 21:51 | Son Güncelleme: 27.03.2020 21:53
Bakan Koca: "Eğer bu dönemde biz temas ve izolasyonu olması gereken şekilde sağlayamazsak birçok camia, birçok vatandaşımızın bu enfeksiyonu taşıması mümkün hale gelmiş olur. Bir kişide görülmesi, birçok kişiye bulaştırdığının göstergesidir"-"Bir bölgenin salgını taşıdığı, bazılarının taşımadığı, bir bölgeden başka bölgeye geçişin daha fazla olmaması için ( İtalya 'da olduğu gibi) açıklamak istemiyoruz"-"Umrede olan 362 kişi hakkında çalışma yapılıyor. Ona göre ne yapacağımız belli olursa açıklama yapacağız"-"Biz Çin'den getirilen ilk örnek kit antijen kitiydi. Deneme amaçlı getirilen, hasta için kullanmadığımız ama sonucu olarak değerlendirilen kitlerdi. Biz memnun kalmadık ve getirmedik"-"Bizim şu an 350 bin olarak getirdiğimiz ve kullandığımız kit antikor kitidir. O bahsedilen kiti deneme amaçlı getirdiğimizi ve kullanmadığımızı belirtmek istiyorum"-"Çinli heyetle görüşüldü. Bu konuda genel alınması gereken tedbirler ve tedavi ile ilgili yaklaşımlar paylaşıldı. Önümüzdeki günlerde de devam ediyor olacak"-"Türkiye'de bu enfeksiyonun bir seyri var. Bilim Kurulu da dünyadaki örnekleri de görerek önerilerini yapmış oluyor"
ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonra açıklamalarda bulundu.
ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonra açıklamalarda bulundu.
Kaynak: İHA