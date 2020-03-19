Bakan Koca: "Emekli Orgeneral Aytaç Yalman ile birlikte Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması TBMM - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de açıklamalarda bulundu.
19.03.2020 17:17 | Son Güncelleme: 19.03.2020 17:19
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması TBMM - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de açıklamalarda bulundu.(1)
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Bakan Koca: "Emekli Orgeneral Aytaç Yalman ile birlikte Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı...
Etiketler : Politika