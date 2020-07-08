Bakan Koca: "(Favipiravir) Türkiye'de imalatı için 4 firma tarafından müracat edildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
08.07.2020 20:59 | Son Güncelleme: 08.07.2020 21:33
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (12)
Koca: "(Kovid-19 aşısı) Hayvan çalışmaları devam ediyor. Sürecin başarılı seyrettiğini söyleyebilirim. Eylül-ekimde klinik çalışmalara geçebiliriz."
Koca: "(Favipiravir) Türkiye'de imalatı için 4 firma tarafından müracat edildi. 1-2 gün içerisinde ruhsat süreçleri bitmiş olacak. Artık bu ilacı hem uluslararası boyutuyla satabilecek hem de kendi hastamıza yoğun olarak kullandığımız bu ilacı 4 firmayla gerçekleştirmiş olacağız."
Kaynak: AA
Etiketler: Fahrettin Koca, Favipiravir, Türkiye, Güncel, Haber