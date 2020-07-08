Bakan Koca: "(Favipiravir) Türkiye'de imalatı için 4 firma tarafından müracat edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

08.07.2020 20:59 | Son Güncelleme: 08.07.2020 21:33

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (12)

Koca: "(Kovid-19 aşısı) Hayvan çalışmaları devam ediyor. Sürecin başarılı seyrettiğini söyleyebilirim. Eylül-ekimde klinik çalışmalara geçebiliriz."

Koca: "(Favipiravir) Türkiye'de imalatı için 4 firma tarafından müracat edildi. 1-2 gün içerisinde ruhsat süreçleri bitmiş olacak. Artık bu ilacı hem uluslararası boyutuyla satabilecek hem de kendi hastamıza yoğun olarak kullandığımız bu ilacı 4 firmayla gerçekleştirmiş olacağız."

Bakan Koca: ’(Favipiravir) Türkiye’de imalatı için 4 firma tarafından müracat edildi.

Kaynak: AA

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