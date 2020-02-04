Bakan Koca, gözlem altındaki doktor ile telefonda görüştü

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs sebebiyle Çin'den tahliye edilen vatandaşların gözlem altında tutulduğu Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin başhekimliğini ziyaret etti. Bakan Koca, ziyarette gözlem altındaki doktor İrfan Şencan ile telefonda görüntülü görüştü.

Bakan Koca, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'ye getirilen 42 kişi ve tahliyeyi gerçekleştiren 20 kişinin karantina sürecinin başladığı, Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin başhekimliğini ziyaret etti. Bakan Koca, ziyarette gözlem altında tutulan ve tahliye gerçekleştiren 20 kişiden biri olan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İrfan Şencan ile telefonda görüntülü görüştü. Bakan Koca, görüşmede "Biz hastaneye daha çok idari anlamda başhekimliğe yapılan koordinasyonu yerinde görmek amacıyla geldik. Bu arada gelmişken ekip adına sizlerle telefonla görüşelim istedim. Risk almak istemiyoruz. En düşük ihtimali düşünmek durumunda kalıyoruz ve hassasiyet göstermeye çalışıyoruz. Olabildiğince bu dönemde içeride daha rahat olmanız için bu süreci tamamlayalım istiyoruz. Fedakar davrandınız ve gönüllü oldunuz. Teşekkür ediyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Kaan ULU/ANKARA,