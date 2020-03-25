Bakan Koca, gündeme oturan ’kit ihracatı’ tartışmalarına son noktayı koydu: Çin’den getirilenlerle aynı kitler değil

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tartışma konusu olan "kit ihracatı" hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Koca, 500 bin adet tespit kitinin ABD'ye satıldığını doğruladı ve ihraç edilen kitlerin Çin'den getirilen kitlerle aynı olmadığını dile getirdi.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, bugün yayımlanan yazısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile olan görüşmesini aktardı. Koca, ABD'ye satılan 500 bin adet tespit kiti hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Bakan Koca, "Fatih Bey, ABD'ye 500 bin adet tespit kiti satıldığı doğru. Sırf ABD'ye değil başka ülkelere de satış yapıldı. Bu kitlerden üreten firmalarımız var ve bunların çok yüksek kapasitesi var. O yüzden bu satışlar yapıldı. Ama bizim Çin'den aldığımız kitlerle o kitler aynı şey değil" şeklinde konuştu.

"2 MİLYONA YAKIN ÜRETİM KAPASİTEMİZ VAR"

Koca, satılanlar kitlerin PCR kitleri olduğuna değinerek, "Türk firmaların aylık 2 milyona yakın bu kitlerden üretim kapasitesi var. Yani satmaları bizde bir eksiklik doğurmaz. Bize gerektiği kadarını tedarik etme imkanına zaten sahipler" dedi.

"ÇİN'DEN ALINAN KİTLER 1-1,5 SAATTE SONUÇ VERİYOR"

Çin'den alınanların hızlı tanı kiti olduğunu belirten Bakan, "Bizdeki normal PCR kitleri 2-2,5 saat kadar hazırlık 1-1,5 saat kadar da test süresinde yani 4 saatte sonuç veriyorlar. Bu da testlerde bizi yavaşlatıyor. Çin'den aldıklarımız ise hızlı. Yani onlarda hazırlık süresi yok. 1 ila 1,5 saat arasında hemen sonucu verebiliyorlar. Bu da büyük avantaj sağlıyor" diye konuştu.

VAKALARIN HIZLA TARANMASINI SAĞLIYOR

Bakan sözlerine, "Bu testleri kullanma alanımız test sonucu pozitif çıkmış hastaların çevresindekilerin hızla taranmasına imkan sağlayacak. Diyelim ki, bir kişiye koronavirüs tanısı konuldu. Hızlı test ile bu kişinin temasta olduğu herkesi büyük bir sûratla testten geçirebileceğiz. 1 saat içinde kimlere bulaşmış ya da bulaşmamış görebileceğiz" şeklinde devam etti.

TEST, BİR KEZ YAPILMIYOR

Koca konuya ilişkin sözlerini, "Temas grubuna test yaptık ve negatif çıktı. Hemen konu kapanmıyor. Aynı kişilere 1 hafta sonra yeniden test yapılmak üzere bekliyoruz. Bir haftadan önce semptomlar görülürse hemen davet ediyoruz. O bir hafta içinde de kendilerini karantina koşullarında tutmalarını talep ediyoruz" şeklinde tamamladı.

CHP'Lİ VEKİLDEN TEPKİ GELDİ

Öte yandan ABD'ye 500 bin adet tespit kitinin satılmasına sosyal medya hesabından tepki gösteren CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, "Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca'nın Amerika'ya 500 bin adet satacak kadar testi var; ama bizim her gün hastalarla karşı karşıya olduğumuz Manisa'da hala test yok. Coronavirüs test kitleri ne yazık ki henüz Manisa'ya gelemedi! Biz ise çalışmaya devam ediyoruz..." ifadelerini kullandı.