Bakan Koca: Günlük 10-15 bin tarama yapacak hale gelmek istiyoruz (2)

'SAĞLIK PERSONELİMİZE MASKELERİNİ VERDİK'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Genel Kurulunda milletvekillerinin koronavirüs salgınına ilişkin sorularını yanıtladı. Bakan Koca, Umreden gelen kişilere Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 112 Acil Sağlık ekipleri olmak üzere çok sayıda sağlık personelinin destek olduğunu belirterek, "Umreden gelen kişilerle ilgili yoğun şekilde sağlık personelimiz yeri geldiğinde valizlerini, paketlerini, zemzemlerini taşıyarak destek oldular. Ama bu dönemde personeli koruma noktasında gereken maskeleri kendilerine verdik. Bu süreçte bunları kullanmayan kişiler varsa ona 14 gün uygulamasını uygularız" dedi.

'KİT SORUNUMUZ YOK'

Bakan Koca, tanı kitlerinin yeterli olup olmadığına ilişkin soruya "Elimizdeki kit kendi ürettiğimiz bir kit. ve bütün fikri, mülkiyet hakları bakanlıkta. Şu an elimizde 115 bin kit var. Ayda en az 1 milyon üretebilicek kapasitedeyiz. Her ay istediğimizde 2 milyona da çıkabilir bu sayı. Şu an kit sorunumuz yok" diye konuştu.

'KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBEDEN VAKA SAYISI 3 OLDU'

Bakan Koca, Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman'ın (79) koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği yönündeki açıklamalarla ilgili de "4 gün önce bizim eski GATA denilen hastanemize müracaat ediliyor. Gelir gelmez entübe ediliyor. Daha önce KOAH tanısıyla takip edilen bir hasta. Yaklaşık 6 saat sonra ex kabul ediliyor. O dönemde yapılan testte negatif çıkıyor. Fakat klinik bulgusu akciğer ve benzeri KOAH olmasına rağmen şüpheli olabilir düşüncesiyle çevresi taranıyor. Orduevi dahil olmak üzere çevresi eşi dahil olmak üzere herkes taranıyor. Eşi dahil pozitif çıkanlar oldu. Ne zaman; dün. Başta negatif sonra pozitif olunabilir mi, olabilir. Başta pozitif olup 3 gün sonra negatif olan 7 gün sonra pozitif olan vakamız da var. Biz bunu yeni tanıyoruz. Bir pencere dönemi olduğu söyleniyor. Eşi ve yakınlarında pozitif çıkması nedeniyle hastanedeki hekim arkadaşlar bunu koronavirüs olabilir şeklinde yorumladılar. Bu anlamda hayatını kaybeden vaka sayımız 3 kişi olmuş oldu" ifadelerini kullandı.

