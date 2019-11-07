Bakan Koca: Hedefimiz, ihtiyaç halindeki herkesin sağlık hizmetine kolayca erişmesi

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, herkesin sağlık hakkının korunduğu bir toplum hedeflediklerini belirterek, "Hedefimiz, ihtiyaç halindeki herkesin vaktinde ve kaliteli sağlık hizmetine kolayca erişebildiği bir Türkiye'ye sahip olmaktır" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Sağlık Politikalarında Birlik ve İstikrar Arayışı' temalı 8'inci Sağlık Zirvesi'ne katıldı. Koca, sağlık politikalarını belirlerken her kurumun, kendi bakış açısından sorumluluğunun bilincinde, kendisine verilen görevi en iyi şekilde yerine getirme çabasında olduğunu söyledi. Bakan Koca, toplum sağlığının öncelik olmasını istediklerini belirterek, "Sağlık Bakanlığı olarak, herkesin özel, kamu ayrımı olmaksızın tüm sağlık hizmetlerine ve eski, yeni ayrımı gözetmeksizin gerekli olan tüm ilaçlara, hizmetin gerektirdiği tüm teknolojilere ulaşmasını isteriz. İsteriz ki toplum sağlığı önceliğimiz olsun. Ülke olarak sağlık göstergelerimiz en yüksek değerlere ulaşsın" diye konuştu.

'HEDEF MÜŞTEREK OLUNCA İSTİKRARIN YAKALANMASI ZOR DEĞİL'

Sağlık hizmetlerine ilişkin düzenlemeler sırasında bazen kurumlar arasında çelişkili yaklaşımlar yaşanabildiğini aktaran Koca, "Hatta bu farklı yaklaşımların uygulamaya dönüştüğüne şahit oluyoruz. Bu arızi ve geçici tutarsızlıkların, uyumlu hükümet yapımız sayesinde kısa sürede çözülüyor olmasıdır asıl olan. Neticede, tüm yetkili kurumları ve süreçte rol alan tüm paydaşlarıyla hepimiz daha sağlıklı bir toplum olabilmenin mücadelesini veriyoruz. Hedefimiz, tüm toplum olarak sağlıklı hayat tarzının benimsendiği, herkesin sağlık hakkının korunduğu, ihtiyaç halindeki herkesin vaktinde ve kaliteli sağlık hizmetine kolayca erişebildiği bir Türkiye'ye sahip olmaktır. Hedef müşterek olunca birliğin sağlanması, istikrarın yakalanması zor değildir" ifadelerini kullandı.

'BASİT GÖRÜNEN BİR İHMAL TOPLUMSAL FACİAYA YOL AÇABİLMEKTEDİR'

Kamu yöneticilerinin, görev alanındaki tüm işlerin sağlıklı işlemesini sağlamakla yükümlü olduğunu vurgulayan Koca, "Sağlık alanı çok uzun vadeli etkileri olabilecek eylemlerle dolu olduğu gibi saniyeler içinde çözülmesi gereken olayları da içinde barındırmaktadır. Küçük bir aksama cana mal olabilmekte, basit görünen bir ihmal toplumsal faciaya yol açabilmektedir" dedi.

'ÖZEL HASTANELERİN AYNI İLDE BAŞKA BİR ÖZEL HASTANEYLE BİRLEŞMESİNİ SAĞLADIK'

Mayıs ayından bu yana çeşitli mevzuatlarda üst üste değişiklikler yaptıklarını söyleyen Koca, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Özel hastaneler yönetmeliğindeki değişikliklerle hem bizim hem de sektörün sıkıntı duyduğu bazı konulara çözümler getirmeye çalıştık. Özel hastanelere aynı bölgede olmak şartıyla bakanlık iznine tabi olmadan, ihtiyaç duydukları branşlarda birbirleri arasında kadro aktarımı yapma, bu sayede hizmete daha yaygın bir şekilde erişimi sağlamayı hedefledik. Yönetmelikte yapılan değişiklikle özel hastanelerin aynı ilde başka bir özel hastane ile birleşmesine imkan sağladık. Farklı illerdeki birleşme talepleri ise bakanlığımızın iznine tabi olacak. Sağlık Bakanlığı'ndan izin alarak inşaatına başlamış ancak herhangi bir nedenle inşaatını vaktinde tamamlayamamış hastanelere, inşaatlarını tamamlama süresi tanıdık. Benzer şekilde daha önce faal olan ancak değişik nedenlerle sağlık hizmetini sunamadığı için faaliyeti askıya alınmış hastanelere de ruhsat devir hakkı tanıdık. Bu sayede atıl duruma düşmüş yatırımların ekonomiye kazandırılmasını amaçladık."

'SAĞLIK TURİZMİNİ TEŞVİK EDECEK ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYORUZ'

Koca, mükemmeliyet merkezleri üzerinde çalıştıklarını aktardığı konuşmasında, sağlık sektörüne ek kaynak sağlaması için sağlık turizmini teşvik edecek çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Koca, "Hizmet kalite standartları ile hastanelerimizde denetim yaparken TÜSEB Sağlık Akreditasyon Enstitüsü marifetiyle kamu ve özel hastanelerde akreditasyona başladık. Kısa zaman önce yaptığımız düzenleme ile diyaliz, aferez ve yanık tedavi merkezlerine ilişkin standart ve yaptırımlarda kamu ve özel ayrımını kaldırmayı hedefledik. Artık bu merkezlerin hem özelde hem de kamuda aynı şartları taşıması isteniyor. Özel, kamu, bütün sağlık hizmet sunucularının SUT fiyatlarının güncellenmesi beklentisinde olduğunu biliyoruz. Hep birlikte hareket ederek SUT fiyatlarının belli bir katsayıya bağlanarak, güncel tutulması gerektiği kanaatindeyim. Bu konuda Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak bir gayret içindeyiz" açıklamasında bulundu.

Görüntü dökümü:

Bakan Koca'nın konuşması

Genel ve detay

Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA,