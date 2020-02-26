Bakan Koca: "Herhangi bir koronavirüs vakasına şu ana kadar rastlanmadı"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şu ana kadar bu anlamda pozitif çıkan hiçbir ilimiz olmadı ve herhangi bir koronavirüs vakasına şu ana kadar rastlanmadı, yarın olmayacağı anlamına gelmez" dedi.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Dünya Sağlık Örgütü'nün raporuna göre Çin dışında 34 ülkede görüldüğünü, ilave olarak Yunanistan ve Bahreyn ile birlikte 36 ülke olduğunu söyleyebiliriz. Dünyadaki vaka sayısı ise şu an 81 bin 191'i, hayatını kaybedenlerin sayısı da 2 bin 768'i bulmuştur" dedi.



Bakan Koca, "Ülkemizin yürüttüğü tedbirler sayesinde bugüne kadar dünyanın neredeyse her bölgesinde hastalık görülmesine rağmen ülkemizde rastlanmamıştır. Bugüne kadar rastlanmadığını ama bundan sonrası için rastlanmayacağı anlamına gelmediğini söylemek istiyorum. Bütün çabamız ülkeye girişinin önlenmesine yönelik olmaktadır" ifadelerini kullandı.



Bakan Koca, Bilim Kurulu'nun duruma ilişkin yaklaşımını da şu sözlerle anlattı:



"Bugün itibariyle İran ile olan kara sınır kapılarımızda özellikle sahra hastanelerimizi oluşturup İranlı hiç kimseyi almamaya ama gelmek isteyen vatandaşlarımızla ilgili de 14 günlük izolasyon ve karantina dönemini veya evde gözlem dahil olmak üzere nasıl uygulayacağımızı gelen kişilere anlatarak bu süreci devam ettirme noktasında Bilim Kurulu'nun bir yaklaşımı oldu."



Bakan Koca sınıra gidecek



Bakan Koca, ayrıca yarın sınır kapılarımızda alınan tedbirleri yerinde görmek üzere yarın hareket edeceğini de söyledi. Tahran'dan gelen vatandaşlara ilişkin de konuşan Bakan Koca, "Günlük muayeneleri yapılmakta ve şu ana kadar ateş veya hastalık bulgusu anlamında bir farklılık olmadığını, herhangi bir yolcumuzda ateş durumunun olmadığını özellikle söylemek istiyorum. Öksürük ve boğaz ağrısı yakınması olan hastalarımız vardı, onlarda da devamında giderek artan solunum sıkıntısı gibi herhangi bir sorun olmadığını, klinik olarak da bu anlamda bir kötüleşmenin olmadığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz ve yapılan testlerin bu dönemde korona virüs açısından negatif çıktığını yani, korona virüs hastası olmadıklarını, virüsü taşımadıklarını özellikle söylemek istiyorum" dedi.



"Risk durumuna göre evde 14 güne tamamlamak yönünde bir yaklaşım benimsendi"



Bakan Koca, "Bilim Kurulu'nun bugün aldığı kararlardan biri de, bu dönemde sonuçların negatif çıkması önümüzdeki dönemde negatif çıkacağı anlamına gelmeyebilir, yedinci günde numunenin tekrarı ondan sonra gerektiğinde risk durumuna göre evde 14 güne tamamlamak yönünde bir yaklaşım benimsendi" diye konuştu.



Farklı illerdeki şüpheli vakalarla ilgili de konuşan Bakan Koca, "Farklı illerimizde şüpheli vakalarla ilgili birtakım bildirimler olmakta. Bu vakalardan da numuneler alınmakta. Şu ana kadar herhangi bir tetkik sonucunun pozitif çıkmadığını yani korona virüs açısından bir sorun olmadığını söylemek istiyorum" ifadelerini kullandı.



Bakan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Mesela Niğde'de Pakistanlı iki düzeniz göçmenin numuneleri çalışıldı, negatif çıktı yani korona virüs taşımamakta. Aynı şekilde Konya'da Güney Kore'ye seyahat etmiş iki vatandaşımızın da tahlil sonuçları negatif çıktı. Eskişehir'de aile sağlığı merkezine başvuran İranlı vatandaşta herhangi bir klinik bir bulgu olmadığını ve bu anlamda bir sorun olmadığını söylemek istiyorum."



Basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Bakan Koca, Yunanistan'daki korona virüs vakasına ilişkin, "Görülen vakayı 1 vaka olarak biliyoruz. Bu anlamda farklı bir tedbir alınmasını gerektirir bir durum olmadığını Bilim Kurulu yaklaşım olarak böyle ifade etti" dedi.



Bakan Koca, hasta olma riski olan kişileri sınır ve sınıra yakın bölgelerde gözlem altına almayı tercih ettiklerini söyledi. Koca, "Şu ana kadar bu anlamda pozitif çıkan hiçbir ilimiz olmadı ve herhangi bir korona virüs vakasına şu ana kadar rastlanmadı, yarın olmayacağı anlamına gelmez" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA