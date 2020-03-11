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Haberler ›› Güncel ››Bakan Koca: 'Hiçbir kişisel eşyamızı ortak kullanmayalım. Uyku düzenimize dikkat edelim.' - Güncel

Bakan Koca: "Hiçbir kişisel eşyamızı ortak kullanmayalım. Uyku düzenimize dikkat edelim."

Bakan Koca: "Hiçbir kişisel eşyamızı ortak kullanmayalım. Uyku düzenimize dikkat edelim."

11.03.2020 17:47 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:47
Bakan Koca:
Bakan Koca: "Hiçbir kişisel eşyamızı ortak kullanmayalım. Uyku düzenimize dikkat edelim." - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Güncel

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