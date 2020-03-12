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Bakan Koca: İki ay direnelim

Sağlık Bakanı Koca, "Bu hastalık daha çok bir kış enfeksiyonu. Tedbir alırsak, yayılmayı önlersek, büyük olasılıkla 2 ayda hayat normale döner" dedi.

12.03.2020 14:04 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:04
Bakan Koca: İki ay direnelim
Sağlık Bakanı Koca, "Bu hastalık daha çok bir kış enfeksiyonu. Tedbir alırsak, yayılmayı önlersek, büyük olasılıkla 2 ayda hayat normale döner" dedi.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : fahrettin koca, Ekonomi

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