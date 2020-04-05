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Bakan Koca il sağlık müdürleriyle görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 il sağlık müdürü ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

05.04.2020 10:24 | Son Güncelleme: 05.04.2020 10:24
Bakan Koca il sağlık müdürleriyle görüştü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 il sağlık müdürü ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 il sağlık müdürü ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Saat 22.30'da başlayan ve 3 saat süren toplantıda, korona virüs (Covid-19) salgınına karşı illerde yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Toplantıda ayrıca hastaların durumu, tedavi protokolleri, yoğun bakım doluluk oranları ve mevcut ihtiyaçlar ele alındı.

Pozitif vakaların temaslılarının taranması konusunda hızlı hareket edilmesi gerektiğinin altını çizen Bakan Koca, "Bu dönemde temas içinde olan kişileri izole edemezsek hastalığı kontrol altına alma şansımız olmaz" ifadelerini kullandı. Ayrıca Bakan Koca, tanı ve tedavi konusunda gecikme yaşanmaması gerektiğini hatırlattı.

Sağlık çalışanlarının koruyucu maske ve ekipmanları konusunda asla sorun olmaması gerektiğini aktaran Bakan Koca, "Sağlık çalışanlarımızın koruyucu maske ve ekipmanları konusunda asla bir sorun olmamalı. Her geçen gün servislerimizin kapasitesini nasıl artıracağımıza bakmaya, yoğun bakım yataklarımızı daha reel kullanmaya, riskli olan hastayı yoğun bakım şartlarında takip etmeye gayret edelim" diyerek, görüşmenin devamında il sağlık müdürlerinin sorularını yanıtladı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Fahrettin Koca, Politika
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