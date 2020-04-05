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Bakan Koca, İl Sağlık Müdürleriyle görüştü

Bakan Koca, İl Sağlık Müdürleriyle görüştü Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 81 il sağlık müdürü ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

05.04.2020 10:27 | Son Güncelleme: 05.04.2020 10:29
Bakan Koca, İl Sağlık Müdürleriyle görüştü
ANKARA - Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 81 il sağlık müdürü ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 il sağlık müdürü ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Saat 22.30'da başlayan ve 3 saat süren toplantıda, korona virüs (Covid-19) salgınına karşı illerde yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Toplantıda ayrıca, hastaların durumu, tedavi protokolleri, yoğun bakım doluluk oranları ve mevcut ihtiyaçlar ele alındı.
Pozitif vakaların temaslılarının taranması konusunda hızlı hareket edilmesi gerektiğinin altını çizen Sağlık Bakanı Koca, "Bu dönemde temas içinde olan kişileri izole edemezsek, hastalığı kontrol altına alma şansımız olmaz" ifadelerini kullandı. Ayrıca Bakan Koca, tanı ve tedavi konusunda gecikme yaşanmaması gerektiğini hatırlattı.
Sağlık çalışanlarının koruyucu maske ve ekipmanları konusunda asla sorun olmaması gerektiğini aktaran Bakan Koca, "Sağlık çalışanlarımızın koruyucu maske ve ekipmanları konusunda asla bir sorun olmamalı. Her geçen gün servislerimizin kapasitesini nasıl artıracağımıza bakmaya, yoğun bakım yataklarımızı daha reel kullanmaya, riskli olan hastayı yoğun bakım şartlarında takip etmeye gayret edelim" değerlendirmesinde bulunarak, görüşmenin devamında il sağlık müdürlerinin sorularını yanıtladı. Bakan Koca, İl Sağlık Müdürleriyle görüştü

Kaynak: İHA

Etiketler: Fahrettin Koca, Sağlık

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Bakan Koca, İl Sağlık Müdürleriyle görüştü
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