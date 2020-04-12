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Bakan Koca: İlk defa yoğun bakıma giren ve entübe olan hasta sayısal olarak eksiğe düştü

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, son 10 gündür yatan hasta, yoğun bakıma giren hasta ve entübe edilen hastadaki artış hızının düşme eğiliminde olduğunu belirterek, "Bugün ilk defa yoğun bakıma giren ve entübe olan hasta sayısal olarak eksiğe düştü.

12.04.2020 02:02 | Son Güncelleme: 12.04.2020 02:02
Bakan Koca: İlk defa yoğun bakıma giren ve entübe olan hasta sayısal olarak eksiğe düştü

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, son 10 gündür yatan hasta, yoğun bakıma giren hasta ve entübe edilen hastadaki artış hızının düşme eğiliminde olduğunu belirterek, "Bugün ilk defa yoğun bakıma giren ve entübe olan hasta sayısal olarak eksiğe düştü. Yani yüzde 3- 3,5 oranında bir düşüş söz konusu oldu. Her geçen gün yoğun bakımda yatan hastanın yatış gün sayısının da azaldığını görüyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üniversite rektörleri, dekanları ve hastane başhekimleri ile video konferansla toplantı yaptı. Bakan Koca, toplantıya ilişkin videoyu Twitter hesabından, "Koronavirüs hastalarının tedavi tablosunda bugün yeni bir gelişme var. Türkiye ölçeğinde yoğun bakım toplam hasta sayımız ilk kez azaldı. 6 üniversitemizden bilim insanlarımız aynı kanıda. Bu izlenen tedaviyle, tedbirlerin sonucudur. Tedbirlerle alacağımız sonuç nettir" notuyla paylaştı.

'YÜZDE 3- 3,5 ORANINDA BİR DÜŞÜŞ SÖZ KONUSU'

Videoda rektör, dekan ve başhekimlere seslenen Koca, "Türkiye'yi diğer ülkelerden farklı olarak gördüğümüz, bunu son bir hafta, 10 gündür daha net görüyorduk. Yatan hasta, yoğun bakıma giren hasta ve entübe edilen hastadaki artış hızı, düşme eğilimindeydi. Bugün ilk defa yoğun bakıma giren ve entübe olan hasta sayısal olarak eksiğe düştü. Yani yüzde 3- 3,5 oranında bir düşüş söz konusu oldu. Bu son derece önemli, her geçen gün yoğun bakımda yatan hastanın yatış gün sayısının da azaldığını görüyoruz" açıklamasında bulundu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Fahrettin Koca, Türkiye, Sağlık
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