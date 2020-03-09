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Bakan Koca: İran ile sınırımızı kapatmamız salgının ülkemize girişini engelledi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle ilgili alınan tedbirlere değinen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İran ile sınırımızı kapatmamız virüsün ülkemize girişini engellemiştir. Tedbir almasaydık İtalya gibi olabilirdik" dedi.

09.03.2020 16:25 | Son Güncelleme: 09.03.2020 17:01

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili yaptığı toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Koca'nın konuşmasından öne çıkanlar:

"AVRUPA'DA HİÇBİR TEDBİR ALINMADI"

''Erken dönemde sınırlarımızı kapatmış sınırlarımızda ise önlem alarak oraları da kapatmıştık. Eğer İran'da Kum ve Meşed de başta görüldüğü şekilde Wuhan'da olduğu gibi karantinaya alınmış olsaydı böyle olmayacaktı. Virüse karşı bütün İtalya'yı kuşattığı gibi Avrupa da hiçbir tedbir almadı. Şu an 106 ülkede görülür hale geldi.

"SINIRLARIMIZI KAPATMASAYDIK, TÜRKİYE'DE DE GÖRECEKTİK"

Sınırlarımızı kapatmamış olsaydık, şu an Türkiye'nin birçok bölgesinde virüsü görür hale gelecektik. Türkiye dışı ülkelerde önlemler yeterli olmadığı için 106 ülkede görüldü.

"ŞU ANDA TESPİT EDİLMİŞ VAKAMIZ YOK"

Şu an tespit edilmiş bir vakamız yok. Ülkemizin sarıldığını ve bundan sonraki süreçte ben iki haftadır söylüyorum Avrupa'daki tedbirsizlik daha büyük sorunlara yol açacak diye. İtalya'yı görüyorsunuz sadece 24 saatte artan vaka sayısı 111 oldu. İspanya'da 326 oldu. İsviçre'de son 24 saatte 42 oldu. İsveç'te son 24 saatte 45 oldu ve giderek bu sayı artmaya devam ediyor.

"HİÇBİR ŞÜPHELİDE POZİTİF ÇIKMADI"

Sorunun küresel olduğunu, mücadelenin de ulusal olduğunu söylemek istiyorum. bu süreçte biz bu mücadeleyi ulusal, yerel, kendi vatandaşımızla birlikte aşabiliriz. Kuralların basit olduğunu özellikle söylemek istiyorum. bugün itibariyle toplam vaka sayısının 109 bin 498'e yükseldiğini, dünya genelinde de 3 bin 810 kişinin hayatını kaybettiğini söylemek istiyorum. hastalığa yakalanıp iyileşenlerin de 60 bin olduğunu biliyoruz. Şu ana dek Türkiye'de tespit edilmiş, tanı konmuş korona virüs vakası yoktur. 2 binin üzerinde şüpheli vakada numuneler çalışıldı. 4-5 gün önce söylediğim 1300 civarındaydı. Numune sayısında da giderek artış olduğunu söylemek istiyorum. son 5 günde, 700'ün üzerinde ilave olmuş oldu. Hiçbirinde pozitif test sonucunun olmadığını özellikle ifade etmek istiyorum."

Bakan Koca: İran ile sınırımızı kapatmamız salgının ülkemize girişini engelledi
Etiketler : Politika, Güncel
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