Bakan Koca: "İstanbul'da bir kişinin bulaştırdığı kişi sayısı 16"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bir kişinin ortalama 2,6 kişiye bulaştırdığını biliyoruz. Kendi vakalarımızın analizlerini yapıyoruz. Çin'de analizlerde binlerle on binlerle ifade edilen bir analiz biz görmedik. Türkiye analizlerinde bu bilgiyi aktarmış olacak. Bizim gördüğümüz sadece İstanbul için söylüyorum. Bir kişinin bulaştırdığı kişi sayısı 16" dedi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası gerçekleştirdiği açıklamanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Doğru maske kullanımına ilişkin soruya Bakan Koca, "Hastalık belirtisi olan herkesin mutlak maske takması gerektiğini ancak şu dönemde her geçen gün risk taşıyan ve giderek vaka sayısının arttığı bölgelerin olduğunu biliyoruz. Bu bölgelerde maske takmanın doğru olabileceğini, özellikle kalabalık ortamlarda market, Pazar, toplu taşıma gibi çalışma ortamı gibi yoğun ortamlarda maske tıkılması gerektiği bilim kurulunun da önerisi" şeklinde yanıt verdi."Bir kişinin bulaştırdığı kişi sayısı 16"Virüsün bulaş şiddetine ilişkin Sağlık Bakanı Koca, virüsle ilgili bilgi kaynağının DSÖ ve Çin olduğunu belirterek, "Bir kişinin ortalama 2,6 kişiye bulaştırdığını biliyoruz. Kendi vakalarımızın analizlerini yapıyoruz. Çin'de analizlerde binlerle on binlerle ifade edilen bir analiz biz görmedik. Türkiye analizlerinde bu bilgiyi aktarmış olacak. Bizim gördüğümüz sadece İstanbul için söylüyorum. Bir kişinin bulaştırdığı kişi sayısı 16" dedi.Bir basın mensubunun sorusu üzerine Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin defin işlemlerine yönelik açıklamalarda bulunan Koca, "Bu çok istismar edilen normalde bulaşıcı hastalıklarla ilgili nasıl gömülüyor ise covis-19'da da aynı şekilde gömülmesi gerekiyor. Koruyucu ekipmanlarla nasıl yapılıyor ise devamında kireç ve benzeri uygulama olmadan defni yapılıyor ise benzer durumun burada olduğunu da yazıyla bildirdik. Farklı bir uygulama olmadığını, ekstra uygulama yapılmasına gerek olmadığını tekrar ifade etmek istiyorum" diye konuştu.Sağlık personeline şehitlik unvanı verilmesi taleplerini değerlendiren Koca, "Gönül hiçbir sağlık çalışanımızın kaybedilmesinden yana değil. Benim de gönlümde şehit olarak geçmesi yatar. Bu önümüzdeki günlerde gündeme gelecek bir konu" ifadelerini kullandı.Çin'den gelen ilaçlarla ilgili bilgi veren Koca, "Daha önceki çalışmalar yoğun bakım sürecinde olan hasta için daha uygun olacağı şeklindeydi. Ama bizim şu an gördüğümüz önümüzdeki 3-5 gün içinde söylemek daha doğru olur ama iki üç gün önce alınan kara gereği entübe edilen hastalar için tercih etmiştik. Bu ilacın yoğun bakım öncesi yani daha entübe edilmediği, solunum sıkıntısının başladığı dönemde faydasının daha fazla olduğunu gördük. Algoritma da buna göre değişti" şeklinde konuştu."1 metreden mesafeden sonra etkisi olmaz gibi durumdan biraz daha farklı olduğunu söyleyebilirim"ABD'de yapılan ve virüsün havada asılı kaldığı iddialarını ortaya koyan açıklamaya ilişkin konuşan Bakan Koca, "Havada kaldığı yönündeki araştırma detaylarını bilmiyoruz bununla ilgili geniş bir araştırma henüz yok ama bulaşıcılığın çok yüksek olduğunu bu yüksekliğin bildiğimiz 1 metreden mesafeden sonra etkisi olmaz gibi durumdan biraz daha farklı olduğunu söyleyebilirim" dedi."Virüs organları nasıl etkiliyor?" sorusu üzerine ise Sağlık Bakanı Koca, "Organları direkt etkilediği bir özelliğini şu ana kadar bilmiyoruz ama önümüzdeki zaman diliminde vaka sayısının artmasıyla yapılacak analizlerle bunu söylemek mümkün olabilir. Bizim bildiğimiz normal bir mevsimsel grip gibi başladığı, devamında solunum sistemini etkilediği, solunum yetmezliği ve organ yetmezliğinin daha sonra devreye girdiği şeklinde" açıklamasında bulundu.Bilim Kurulu üyeleri arasında bir hocanın virüse yakalandığı iddialarına Bakan Koca, "Bu ortamda da şu an pozitif olan kişiler olabilir. Bilim Kurulunda da bu virüsü taşıyan kişiler her zaman olabilir. Bir arkadaşımızın böyle bir durumunun olduğunu söyleyebilirim" dedi.Sağlık Bakanı Koca, ikinci bir kurul hazırlıklarına başlanıldığını belirtti.(İHA)

Kaynak: İHA