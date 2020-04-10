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Bakan Koca: İstanbul'da vaka sayısında 2-3 kat artış olmaması önemli

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu dönemde İstanbul'da koronavirüs vakalarının 2-3 kat artmamasının önemli bir gelişme olduğunu belirterek, "Önümüzdeki birkaç haftanın bu seyri daha da net görmemizi kolaylaştıracağını söyleyebilirim" dedi.

10.04.2020 20:54 | Son Güncelleme: 10.04.2020 20:54
Bakan Koca: İstanbul'da vaka sayısında 2-3 kat artış olmaması önemli

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "İstanbul gibi bir yerde haftalık zaman diliminde, 2-3 kat artışlar beklersiniz. Bu artışları görmemiş olmamız, son derece önemli" diyerek Türkiye açısında büyük bir başarı olduğunu ifade etti.

Bakan Fahrettin Koca konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Yoğun bakım sürecimiz diğer ülkelere göre, özellikle son haftalar düşmeye başladı. Bu tedavideki başarımız ve yoğun bakım pratiğimizin çok iyi olduğunu söyleyebiliriz. Entübe hastalarımızın artışındaki yavaşlama doğru olan bir bilgidir. İstanbul gibi bir yerde 1 haftalık zaman diliminde 2 ve 3 kat artışlar beklersiniz. Bu dönemde bu artışları görmemiş olmamız çok önemlidir. Önümüzdeki birkaç haftanın bu seyri daha da net görmemizi kolaylaştıracağını söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE, ÇİN'DEN DAHA ÖNDE"

Bakan Koca açıklamalarına şu şekilde devam etti;

İngiltere'ye bugün gönderildi, koruyucu malzeme ağırlıklıydı, hibe şeklinde gönderildi. Hem cerrahi maske, hem N95 gönderildi. Arkadaşlarımız Çin'le görüştü. Geldiğimiz durum ve tedavideki yaklaşımımız paylaşıldı. Çin bilim insanlarımızın bize ifade ettiği Türkiye olarak 1. basamak sağlık hizmetleri özelinde de Çin'den daha güçlü olduğunu, bu süreçteki yaklaşımımızın son derece doğru olduğunu ifade etmiş oldular. Gerçekten Türkiye'ye, sağlık personelimize güvenelim. Bu kadar altyapısı güçlü bir ülkeyle gurur duymalıyız. Erken dönemde nasıl davrandığımızı dünya biliyor. Salgının 1 ayı bulduğu bu dönemde İstanbul'un yüzde 60'ın salgının bulunduğu dönemde seyrin hangi noktaya geldiği, ölüm oranlarımız dahil olmak üzere ortada. Çin'de uygulanıp, Türkiye'de uygulanmayan herhangi bir durumun olmadığı hatta bizde daha farklı ve önde olan bir yaklaşım içinde olduğunu ifade edebilirim, kendilerin de görüşleri bu yönde.

Etiketler: Fahrettin Koca, İstanbul, Türkiye, Güncel

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