Bakan Koca: "İyileşen vakalarımızın sayısı giderek artıyor"

Kaynak: İHA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, " Türkiye 'nin birçok hastane ve üniversitesinde Kızılay merkezli plazma uygulamasına geçildi. İyileşen vakalarımızın sayısı giderek artıyor. Antikor oluşumunda olduğunda da plazma tedavisinde tedavi edeceğimiz hasta sayısı her geçen gün artmış olacak. Bu dönemde de yoğun şekilde kullanıma başlandı" dedi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavrüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı açıklamanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Koca, basın mensubunun "Türkiye'de pandemi zirve yaptı mı?" sorusuna, "Tablolarda az önce gösterdim. Türkiye'de şu an vaka artışı söz konusu ama artış hızının artık 4'üncü haftada düştüğünü çok rahat söyleyebiliriz. Ölüm artış hızının da 5'inci haftada başladığını çok rahat söyleyebiliriz. Burada Türkiye'nin durumu dünyadan farklı seyrediyor. Dünyanın hiçbir ülkesinde vaka sayısının artmasıyla birlikte sağlık kuruluşlarında yani hastaneye yatış, yoğun bakım ve cihaza bağlanan hastaların sayısında bir azalış söz konusu değil. Vaka sayısı arttığı oranda hastaneye yatış oranı artış gösterir. Hastanede bu yük giderek artar arttığı için yoğun bakım yataklarının yetmediği tabloları gördük. Türkiye'de ise vaka artış hızı düşmekle birlikte yoğun bakım ve entübe edilen hasta sayısında artık bir duraklamaya girdiğini çok net görüyoruz. Türkiye artık artış hızının azaldığı, pik yapmaya doğru gittiği ve vaka artış ve ölüm artış hızının bir duraklamaya girdiği ve önümüzdeki dönemde bu pikle birlikte bir plato çizme dönemine geldiği için oran ikili rakam olunca birbirine çok yakın. Önümüzdeki dönemde ölüm oranları düştüğünde bu tablonun farklılaştığını çok net görmüş oluruz. Burada bir duraklama dönemine girdiğini görüyoruz. Tedbirlere sıkı uymaya devam eder, yeni bir dalga oluşumu olmazsa seyrin nasıl olacağını biliyoruz" şeklinde yanıt verdi.İnfaz düzenlemesi sonrası yapılacak tahliyelerde alınacak önlemlere ilişkin soruya yanıt veren Bakan Koca, "Bununla ilgili Bilim Kurulumuzda bir yaklaşım oldu. Sağlık taramalarında zaten hastalık şüphesi olanları hastaneye alıyoruz. Bu dönemde testlerini yapmış oluyoruz. Özellikle izolasyon anlamında da bir takım uyarılarımız da var" dedi."Bu ilacı daha erken dönemde kullanılmasının faydalarını gördük"Türkiye'de sürdürülen aşı çalışmaları ve Çin'den aşı alımının söz konusu olup olmayacağına ilişkin soruya Bakan Koca, "Aşı ile ilgili çok yoğun bir çalışma yapılıyor. Çin'de de bu anlamda çalışmalar başladı. Aşının insanlara kullanılabilme döneminin çok erken olduğuna inanmıyoruz. Önümüzde 4-6 aydan önce kullanılabilir bir aşı olabileceğini bilim kurulumuz düşünmüyor. Ama dünyada bu anlamda çok yoğun bir çalışma var. Türkiye de bu anlamda yoğun bir çalışma içindeyiz. Bakanlık olarak çalışma yapan bütün birimlerimizi destekliyoruz. 3 merkez virüsü izole etmiş oldular ilk aşama olarak. Bundan sonraki gelişmeleri sizinle paylaşmış oluruz. İlaçla ilgili daha çok Çin entübe olan hastalara kullanımını önemsemişti. Biz, bu ilacı daha erken dönemde kullanılmasının faydalarını gördük. İlacın devamı gelmiş oldu, dün dağıtımı yapılmış oldu. Türkiye'de tedavide farklı bir yaklaşım içindeyiz. Yaptıklarımızı bütün dünyaya hızla yayın yapmasını özellikle teşvik ediyoruz. Çünkü dünyada hiçbir ülke vatandaşına bizde olduğu gibi yaygın kullanan ücretsiz veren bir ülke yok. Çin'den getirilen ilacı da bu yoğunlukta kullanan başka bir ülke yok" şeklinde yanıt verdi."Hepimiz önümüzdeki günlerde bu sonuçları görmüş olacağız"Sokağa çıkma yasağı kararının sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Koca, "Hareketliliği, teması azaltan, izolasyonu hedefleyen her türlü yaklaşım Bilim Kurulunun istediği bir durum. Amaca bu anlamda hizmet eden bir durum. Biz bütün rakamları şeffaf şekilde aktarıyoruz. Hepimiz önümüzdeki günlerde bu sonuçları görmüş olacağız" ifadelerini kullandı.Plazma nakline ilişkin detayları paylaşan Koca, "Kızılay bu durumu üstlenmiş durumda. Birçok üniversitemizi de bu konuda yetkilendirdik. Kendi hastaları geldiğinde kendi merkezlerinde bu plazmaları alıp vakalarına uygulayabilmek yetkisi var. Türkiye'nin birçok hastane ve üniversitesinde Kızılay merkezli plazma uygulamasına geçildi. İyileşen vakalarımızın sayısı giderek artıyor. Antikor oluşumunda olduğunda da plazma tedavisinde tedavi edeceğimiz hasta sayısı her geçen gün artmış olacak. Bu dönemde de yoğun şekilde kullanıma başlandı" diye konuştu."Şu an İstanbul'da, Türkiye'de yoğun bakım doluluk oranı yüzde 90'lara ulaşmış değil"Adana'daki sahra hastanesi tartışmalarını değerlendiren Koca, "Adana'da yatak sayımızda Türkiye ortalamasının çok altında olduğunu biliyoruz. Adana'da böyle bir ihtiyacı görmüyoruz. İstanbul'da iki yer oldu biliyorsunuz. İstanbul'da doluluk oranı yüzde 90'lara ulaştığı için bu hastaneleri açmıyoruz. Bu hastaneleri daha sonra kalıcı kullanabileceğimiz hastaneler olarak planlıyoruz. Bulundukları yer itibariyle sağlık turizminde de yer oluşturabileceğine inanıyorum. Şu an İstanbul'da, Türkiye'de yoğun bakım doluluk oranı yüzde 90'lara ulaşmış değil" şeklinde konuştu. - ANKARA