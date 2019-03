Bakan Koca, Konevi Kütüphanesi İmza Törenine Katıldı

Kaynak: İHA

Eski Hava Hastanesinin Konya Büyükşehir Belediyesine devri protokolü, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç arasında imzalandı.Programlar kapsamında Konya'ya ziyaret gerçekleştiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Eski Hava Hastanesi Devir Protokolü İmza Törenine katıldı. Törende konuşan ve Konya'ya sağlık hizmetleri anlamında son dönemde 53 sağlık tesisi yaptıklarını ifade eden Bakan Koca, "Bu süre içinde 31 de Hastane binası yaptık. Toplam yatak sayımızı 4 bin 174'ten, 7 bin 686'ya çıkardık. Burada özellikle ilçe hastanelerimizi de birçok ilçemizde tamamladığımızı söylemek istiyorum. Bugün 2 tane hastanemizin açılışını da yapmak üzeri Seydişehir ve Hüyük'te olmuş olacağım. Bunun dışında halen devam eden 10 adet sağlık tesisimizin inşaatı da devam etmektedir. Ayrıca biliyorsunuz yeni dönemde özellikle sağlıkta biz hedef olarak 82 milyon vatandaşımıza hakkaniyetli, kaliteli, nitelikli ve sürdürülebilir sağlık hizmetini vermeyi kendimize hedef olarak belirledik" dedi."Şehir hastanelerimizi markalaştırmak istiyoruz"Bakan Koca, dün 9. Şehir Hastanesinin açılışını Cumhurbaşkanıyla yapmış olduklarını belirterek, "Dünyanın üçüncü Avrupa'nın en büyük hastanesi 3 bin 704 yataklı, 1 milyon 315 bin metrekare kapalı alanı olan bir hastanenin açılışı oldu. Bu hastanelerden bir tanesi de biliyorsunuz Konyamızda inşaatı devam ediyor. Hastanenin şu an inşaat seviyesi yüzde 60 devam ediyor. Konya'da inşaatı devam eden şehir hastanemizin toplam yatak kapasitesi bin 250 yatak. Biz şehir hastanelerini önümüzdeki dönemde özellikle sadece büyüklükleriyle değil konsiyonel yapısıyla da farklılık gösteren hem fiziki yapısıyla hem ileri teknolojik altyapısıyla hem insan kaynağıyla sağlıkta son noktada hizmet verebildiğimiz hastaneler olarak konumlandırmak istiyoruz. ve her geçen gün şehir hastanelerimizi markalaştırmak istiyoruz" şeklinde konuştu."Konya'nın sağlık turizminde de önemli bir üs olacağını düşünüyoruz"Şehir hastanelerinin bundan sonraki süreçte üniversiteyle iş birliği ve birlikte kullanım protokolü dahil olmak üzere eğitim ve araştırmanın da zirvede yapıldığı hastaneler olacağını belirten Bakan Koca, "Şehir Hastaneleri klinik çalışmaların da yapıldığı hastaneler olacak. Bu şehir hastanelerinin her geçen gün mükemmeliyet merkezleriyle sağlık turizminde de önemli bir karşılığı olacağını düşünüyoruz. Bu sebeple özellikle Konyamızın turizmdeki yerini ve şehir hastanesiyle sağlık turizminde de önemli bir üs olacağını düşünüyoruz. Gelecek yıl açılmasını beklediğimiz şehir hastanesinin özellikle sağlık turizmine katkısıyla her geçen gün üniversite iş birliği ile ve hastanelerin birbiriyle ilişkisiyle mükemmeliyet merkezleriyle son nokta olup başka bir hastaneye sevkin yapılmadığı hastaneler olarak hizmet verecektir" ifadelerini kullandı.Bakan Koca, "Bunun dışında özellikle bugün bir araya gelmemize sebep olan daha önce askeri hastane olarak kullanılan ve bize geçen şimdi poliklinik olarak kullandığımız yerle ilgili Uğur başkan burasıyla ilgili özellikle Sadrettin Konevi hazretlerine layık bir çevre düzenlemesi ve yapının yapılmak istendiğini söylediğinde, bunu bir şehir hastanesiyle birlikte kendilerine teslim edebileceğimizi ve bir protokol ile bu devri yapabileceğimizi şöylemiştik. Bugünkü türbenin ve caminin ihyası adına ben önemli bir proje olacağını düşünüyorum. Buradaki binaların tasviyesi ve çevre düzenlemesiyle cami ve türbeye hizmet edebilecek tesisler inşa edilerek hemşehrilerimizin ve misafirlerimizin hizmetine sunulacak inşallah" dedi.Programda Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da konuşma yaptı."Şehrimizi imar ederken bir taraftan da neslimizi ihya etmeye çalışıyoruz"Programda konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise "İnşallah bu bölgede de yine güzel bir kütüphanenin Konevi Hazretlerinin ismini taşıyacak bir Konevi Kütüphanesinin inşası ya da mevcut binaların restorasyonuyla bir kütüphane inşa etmeyi planlıyoruz. Rahmetli Turgut Cansever'in ifade ettiği gibi şehirleri imar ederken nesli imar etmeyi ihmal ederseniz, ihmal ettiğiniz o nesiller imar ettiğiniz o şehirleri tahrip ederler buyuruyor. Biz de bir taraftan şehrimizi imar ederken bir taraftan da neslimizi ihya etmeye çalışıyoruz. Bu önemli proje ile de Konya önemli bir kazanım elde edecek. Bakanımıza ve tüm ekibine huzurlarınızda şehrimiz adına tekrar teşekkür ediyorum" dedi.Konuşmaların ardından Eski Hava Hastanesinin Konya Büyükşehir Belediyesine devri protokolü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç arasında imzalandı. - KONYA