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Bakan Koca korona ölümlerindeki ortak noktaya dikkat çekti, bir kez daha uyardı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle ölen 21 kişinin tamamının yaşlı olduğunu belirterek, "Yaşlılarımızı uyaralım. Sokağa çıkma sınırlandırmasına uysunlar. Ölüm riski, yaş yükseldikçe çok artıyor" uyarısında bulundu.

21.03.2020 23:15 | Son Güncelleme: 21.03.2020 23:34

Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs salgınında dünyada yaklaşık 13 bin kişi hayatını kaybetti. Türkiye 'de ise 21 kişi hayatı kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hayatını kaybedenlerin tamamının yaşlılardan oluştuğunu duyurarak, "Yaşlılarımızı uyaralım. Sokağa çıkma sınırlandırmasına uysunlar. Ölüm riski, yaş yükseldikçe çok artıyor" dedi.

BAKAN YAŞLILARI BİR KEZ DAHA UYARDI

Koca, Twitter hesabından şunları yazdı: "Son 24 saatte 2.953 şüpheliye test yapıldı. 277'si pozitif çıktı. Hasta sayımız 947'ye ulaştı. Yaşlı hastalarımızdan 12'sini kaybettik. Bugüne dek toplam 21 can kaybımız var. Yaşlılarımızı uyaralım. Sokağa çıkma sınırlandırmasına uysunlar. Ölüm riski, yaş yükseldikçe çok artıyor."

ÇİN'DEKİ ARAŞTIRMALARDA DA YAŞLILAR RİSKLİ GRUPTA YER ALMIŞTI

Çin'de Covid-19 adı verilen koronavirüsle ilgili olarak yürütülen ve 44 bin vakanın değerlendirildiği kapsamlı araştırmaya göre, hastalananların yüzde 80'i gribi hafif atlatıyor ama yaşlılar ve hastalar için risk çok daha büyük. Genel olarak hastalığa yakalananlar arasında ölüm oranı düşük kalırken, 80 yaş ve üzerindeki hastalarda ölüm riskinin çok yükseldiği görüldü. Araştırma ayrıca virüsü aldığı sırada başka bir hastalığı olan kişilerin de ölüm riskinin yükseldiğini tespit etti. Bu konuda en riskli grup kalp rahatsızlıkları olanlar. Onları diyabet hastaları, solunum yolları hastaları ve hipertansiyonu olanlar izliyor.

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve 11 Mart günü Türkiye'de ilk kez tespit edilen Kovid-19, şimdiye kadar 21 vatandaşımızın yaşamını yitirmesine sebep olurken, vaka sayısı 947'ye yükseldi.

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Bakan Koca korona ölümlerindeki ortak noktaya dikkat çekti, bir kez daha uyardı
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Güncel

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