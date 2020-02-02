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Bakan Koca: "(Koronavirüs) Ailelerimizin tedirgin olmasını gerektirecek bir durum olmadığını...

Sağlık Balanlığı Bilkent Yerleşkesi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısı ANKARA - Sağlık Bakanı Koca, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerlesşkesi'nde basın toplantısı düzenledi.

02.02.2020 17:06 | Son Güncelleme: 02.02.2020 17:09
Sağlık Balanlığı Bilkent Yerleşkesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısı ANKARA - Sağlık Bakanı Koca, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerlesşkesi'nde basın toplantısı düzenledi.
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"Ülkemizde şu ana kadar yeni koronavirüs tanısı alan hiçbir vakamız olmamıştır."
"Türkiye olarak tecrübemiz, güçlü sağlık örgütümüz ve dinamik kadromuz sayesinde en önce harekete geçen ülkelerdeniz"
"Dün, Ulusal Viroloji Laboratuvarımızda çalışılan 18 numune olmuştur. Bunların sonucu negatif çıkmıştır."
"Yarın okullar açılıyor. Ailelerimizin tedirgin olmasını gerektirecek bir durum olmadığını belirtmek isterim."
"Bilim Kurulunca hazırlanan bilgilendirme notları, Milli Eğitim Bakanlığımız aracılığıyla velilerimize ulaştırılacak"
"İlk numuneleri alındı. Muhtemelen yarın numune sonuçlarını açıklamış oluruz."
Bakan Koca:

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Kaynak: AA


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