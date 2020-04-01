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Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yapacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunacak.

01.04.2020 16:16 | Son Güncelleme: 01.04.2020 16:16
Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yapacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunacak.
Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde saat 13.30'da bir araya gelen Kurul üyeleri, Türkiye ve dünyaya ilişkin güncel verilerin, vaka artışı ve hastaların durumunu ele alıyor.
Kurul üyelerinin toplantısının ardından Bakan Koca'nın saat 19.10'da basın toplantısı düzenlemesi planlanıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Fahrettin Koca, Koronavirüs, Sağlık
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Haberler ›› Sağlık ››Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yapacak - Haberler
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