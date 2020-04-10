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Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu: (4)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İstanbul gibi bir yerde haftalık zaman diliminde 2-3 kat artışlar beklersiniz.

10.04.2020 22:48 | Son Güncelleme: 10.04.2020 22:48
Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu: (4)
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İstanbul gibi bir yerde haftalık zaman diliminde 2-3 kat artışlar beklersiniz. Bu artışları görmemiş olmamız son derece önemli." dedi.
Bakan Koca, Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Sağlık çalışanlarına yapılacak ek ödemede bazı doktorlara ödeme yapılmayacağının sorulması üzerine Koca, özellikle şu dönemde pandemi hastasıyla yoğun ilgilenen hekim ve çalışan personel olduğunu belirterek, "Pandemi hastasıyla ilgilenen bütün hekim ve sağlık personeli tavandan performansını almış olacak." dedi.
Bazı branşların, bu hastalarla ilgili olmadığına işaret eden Koca, pratisyen hatta intern hekiminin, pandemi hastasıyla ilgilenen her çalışanın, her hekimin başhekimin yetkisi ile tavandan ücret alabileceğini bildirdi.
Kulak, burun, boğaz, göğüs hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları gibi uzmanlık alanlarında gece-gündüz görev yapan hekimler olduğuna dikkati çeken Koca, şöyle devam etti:
"Diğer taraftan, hiç randevu dahi verilip hasta bakmayan, bu anlamda serviste herhangi bir hastası olmayan kişi ile aynı mı görülmeliydi? Yapılması gereken burada bu hastayla ilgili yoğun çalışan herkesin tavandan, bu arada diğer bütün personelin ve çalışanların alanı olmazsa bile bu pandemi dönemindeki hastayla tedavi hizmetinde yer almasını sağlamak."
Bilim Kurulunun bazı kararlarının uygulanmadığı iddiasına ilişkin soru üzerine Koca, "Zaten yapılanların bu anlamda Bilim Kurulunun önerileri olduğunu anlamış olalım." dedi.
"Önümüzdeki iki hafta çok önemli"
Bilim Kurulunun bir üyesinin ilerleyen günlerde hastalığın seyrinin daha da artacağına yönelik açıklamasının hatırlatılması üzerine Koca, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Bilim Kurulu üyesi arkadaşımızın ifadesini bilmiyorum. Bilim Kurulunda beraber konuştuk. Özellikle İstanbul özelinde seyrin nasıl gittiğini de rakamlarla konuştuk. Benim bahsettiğim şekliyle bu dönemde taramayı giderek artırdığımız, test sayısının arttığı bu dönemde vaka sayısının artışı doğal. Biz bu dönemde hastaneye yatış, yoğun bakıma yatış ve entübe edilen hasta sayısının bir stabil döneme girdiğini, ciddi bir artış içinde olmadığını, artış hızının yavaşladığını söyleyebiliriz. Bu, tabii ki bizi rahatlatmamalı, ısrarla söylediğim evdeki izolasyonumuzu son derece önemsiyor olmalıyız.
Önümüzdeki iki haftanın bu anlamda çok önemli olduğunu da söylemek istiyorum."
"Süreci şeffaf yönetiyoruz"
Bakan Koca, bir basın mensubunun Türkiye 'nin koronavirüs salgınındaki verileri tam olarak doğru yansıtmadığı iddiasına ilişkin sorusu üzerine, geçen hafta Avrupa Bölge Direktörü ile yaptığı görüşmeyi hatırlattı.
Dünya Sağlık Örgütünün Türkiye Direktörü Pavel Ursu'nun Türkiye'nin verileri şeffaf şekilde verdiğine yönelik açıklamalarının olduğunu aktaran Bakan Koca, "Biz, bu süreci şeffaf bir şekilde yürütüyoruz. Bu dönemde biz birilerini memnun etmek için doğru olmayan rakamları vermek durumunda değiliz." dedi.
Koronavirüs salgınında aktif görev yapan sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin soru üzerine Bakan Koca, "Onunla ilgili bugünlerde gündemimizde yok ama her zaman bu konuyla ilgili genel çalışmamız var." ifadesini kullandı.
İstanbul'da koronavirüs salgınındaki hastanelerin durumu ve yoğun bakım yatak sayılarının sorulması üzerine de Koca, "İstanbul için yoğun bakım yatak doluluk oranımız yüzde 59,5. Normal yataklarımızın doluluk oranı yüzde 50,2. Bu anlamda şu an herhangi bir sorunun olmadığını rahat söyleyebiliriz. Türkiye ortalaması yüzde 36,3." bilgisini verdi.
"İllere giriş-çıkış yasağı devam edebilir"
Seyrantepe'nin hızla devreye girmesini istediklerini ifade eden Koca, şöyle konuştu:
"Bununla ilgili zaten ihalesi yapılmıştı. Yıl sonu olarak hedeflenmişti. Daha erken bitmesi yönünde de bir gayret ve çabamız var. Marmara Üniversitesi Pendik Başıbüyük Eğitim Araştırma Hastanesi de hasta kabulüne başladı. Önümüzdeki günlerde İkitelli Şehir Hastanemizin bir bölümünü açmış oluyoruz. Çok yakın bir zamanda Göztepe'deki Şehir Hastanemizi de açmak üzere yoğun bir çaba içindeyiz. Bu anlamda bir sorunumuzun olmadığını söyleyebilirim."
Koca, 31 şehirde uygulanan giriş çıkış yasağının 12 Nisan'da sona ermesine yönelik karar alınıp alınmadığına ilişkin soruya da "İllerle ilgili durum devam edecek mi? Bilim Kurulunda bugün gündeme gelmedi. Önümüzdeki günlerde bu konu biraz daha devam edebilir." dedi.
Yurt dışında tıp eğitimi alanların, pandemi sürecinde çalışıp çalışmayacakları sorusuna Koca, "Denklik çabuk hızlandırılabilir. Bu anlamda faydalanmamız ve hizmet etmelerini sağlamamız mümkün olabilir." karşılığını verdi.
"Maskeli de dışarı çıkmayın"
Bakan Koca, haftada 5 maskenin yeterli olup olmayacağına ilişkin soru üzerine şöyle devam etti:
"Maskeler konusu, e-devlet, PTT üzerinden devam ediyor. Maskeleri dağıtırken şunu söylemiyoruz: 'Maskenizi, takın, güvenle sokağa çıkın.' Asla böyle bir şey demiyoruz. Biz, zorunlu olmadıkça izolasyondan, evden çıkılmaması gerektiğini söylüyoruz. İş yerinde, markette çalışan ve benzeri kişilere ayrıca veriliyor. Bizim daha çok söylediğimiz, bir şekilde zorunlu olarak çıkmak isteyen olursa o durumda bunu kullanabilir.
Mümkün mertebe, maskeli dışarı da asla çıkılmaması, çıkılma zorunluluğu varsa maskenin takılması."
"Entübe hastaların sayısı giderek azalmaya başladı"
Bakan Koca, "Entübe hasta sayısında azalış olması, ileride can kaybının azalacağını mı gösteriyor? Diğer ülkelerle karşılaştırdığımızda farklı mı ilerliyoruz?" sorusuna da şu yanıtı verdi:
"Şunu rahat söyleyebiliriz. Yoğun bakım sürecimiz, diğer ülkelere göre özellikle son haftalar giderek düşmeye başladı. Bu tedavideki başarımızı yoğun bakımdaki pratiğimizin çok iyi olmasının bir sonucu olarak görüyoruz. Entübe hastaların sayısının giderek azalmaya başladığı, artış hızının azaldığı doğru olan bir bilgi. Özellikle salgının olduğu İstanbul gibi bir yerde bir haftalık zaman diliminde 2-3 kat artışlar beklersiniz. Bu dönemde bu artışları görmemiş olmamız, bizim için son derece önemli. Önümüzdeki birkaç haftanın bu seyri daha net görmemizi daha net kolaylaştıracağını söyleyebilirim."
Bir basın mensubunun "Açıklanan vaka ve ölüm sayılarına Suriyeli sığınmacılar da dahil mi?" sorusu üzerine Koca, "Bizim bütün vakalarımıza Türkiye'de yaşayan herkes dahil. Türkiye'de yaşayıp pozitif bulduğumuz bir vakayı sayının içine koymama söz konusu değil. O anlamda yapmamız gereken hizmeti de gerektiği şekilde yapmaya devam ediyoruz." dedi.
(Bitti)

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, İstanbul, Türkiye, Güncel
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