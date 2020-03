Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı: (2)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınıyla ilgili, "Şu ana kadar herhangi bir can kaybı söz konusu olmadı. Bu olmayacağı anlamına gelmez. Çünkü bu süreçte solunum sıkıntısı olan hastalarımızın olduğunu söylemek istiyorum." dedi.Bakan Koca, Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.Koronavirüs testi pozitif çıkan vakalar arasında can kaybının olup olmadığının sorulması üzerine Koca, "Şu ana kadar herhangi bir can kaybı söz konusu olmadı. Bu olmayacağı anlamına gelmez. Çünkü bu süreçte solunum sıkıntısı olan hastalarımızın olduğunu söylemek istiyorum. Bunun dışında biz vakaların seyrinin dünya örneğinde görüldüğü şekliyle nasıl seyredeceğini aşağı yukarı biliyoruz. Hızlı bir yayılım içinde olacağını, önümüzdeki iki üç hafta haftanın bu anlamda çok çok önemli olduğunu biliyoruz. O nedenle de bu dönemde hızla tanı, devamında temas grubunun taranması, hastanede tedavi ve yoğun bakım şartlarında olan hastaların takibi önem arz ediyor." yanıtını verdi.Bu dönemde bulaşıcılığı en aza indirme ve süreci daha uzun zaman dilimine yaymama yönünde çaba gösterdiklerini belirten Koca, vatandaşlardan uyarılarını dikkate almalarını istedi.Koca, telaşlanılmaması ve mümkün olduğunda diğer vatandaşlarla temas edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, hastalık bulgusu görülmesi halinde "Alo 184" hattının aranabileceğini söyledi."Bundan sonra sorunların yaşanacağını düşünmüyorum""Bu anlamda panik havası oluşturmadan bilgiyle, akılla, sağduyu ve birliktelikle hareket edilirse ben erken dönemde bu sorununun aşılacağına inanıyorum." diyen Koca, tespit edilen vakalarla ilgili, "(Koronavirüs tanısı konulan) 18'in içinde bildiğiniz gibi bir tane umre vakası vardı. Diğer vakarlar ağırlıklı Avrupa vakasıydı. Bugün açıklayacağımız ve analizleri devam eden tetkiklerin sonuçları ile birlikte dağılımı net rakamlarla söylemiş oluruz." ifadelerini kullandı.Bakan Koca, bazı hastanelerde hizmetlere ara verildiği yönündeki bir soruyu ise şöyle yanıtladı:"Biz özellikle yoğunluğu daha fazla olan ama bu dönemde üçüncü basamak olup özellikle ihtiyaç olabileceğini düşündüğümüz birtakım hastanelerimizde efektif dediğimiz vakalarla ilgili daha sonra yapılabilirliği söz konusuysa böyle bir yaklaşımı sürdürebiliriz. Ama hiçbir kurumumuzda acil veya polikliniğe gelen hiçbir hastamızı geri çevirme noktasında bir yaklaşım içerisinde olmayız, olamayız."Umreden gelen vatandaşların karantina şartlarıyla ilgili bir soruya Koca, "Gelen yolcularla ilgili baştan birtakım sorunlar yaşandığını biliyoruz. Bugün ilgili bakan arkadaşlarımızla da bir araya gelmiş olduk. Bundan sonraki süreçte izole edilebilirlik şartlarını daha net oluşturan, sağlık takiplerinin nasıl yapılması gerektiğini daha netleştiren, otelcilik hizmetiyle de ilgili nasıl verilmesi gerektiği ve kimin sorumluluğunda olduğu konusunda da planlama yapıldı. Bundan sonra sorunların yaşanacağını düşünmüyorum." cevabını verdi."Bugün yapılan açıklamalar son derece talihsiz"Sağlık Bakanı Koca, sağlık personeline yetecek kadar bile maske olmadığı şeklindeki açıklamalara dair şunları kaydetti:"Bugün yapılan açıklamalar son derece talihsiz. O açıklamalarla ilgili çok şey söyleyebilirim. Bu dönemde birlik içinde vatandaşımıza mesaj verme hassasiyeti içindeyiz. Bu algıyı farklı bir noktaya çekebilecek davranışı maksatlı buluruz. O nedenle bu ana kadar ülkenin birikimine ve bu anlamda yetkin olan kimlerin önerisi varsa biz buna açık olduk. Bundan sonraki süreçte de bu böyle olur. Şeffaf davrandık. Bilim Kurulu'ndaki arkadaşlarımızın hepsi ya bir üniversitede ya da bir hastanede çalışan, bir sorun varsa bunu bize yansıtan ve çözüm geliştirme noktasında da gayret içinde olduğumuz arkadaşlarımız. Maske ve hızlı kit, hastanelerimiz ve üniversitelerimizde ücret talep etmeden yeterli miktarda olacak. Bizzat kendim, ilgili firmalarla geçen haftadan bu yana görüşerek bu konuyu netleştirdiğimizi ifade etmek isterim. Bu konuda bir telaşa kapılmayalım."Koca, umreden gelenlere ilişkin soru üzerine, "Bulunduklar bölgede aile hekimleri ve toplum sağlığı hekimlerimizle onları yakın takibe alma, şüpheli olanları da taramadan geçirme noktasında bir yaklaşım içindeyiz." ifadelerini kullandı.(Bitti)

Kaynak: AA