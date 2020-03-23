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Son dakika: Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ardından basın toplantısı düzenleyecek

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenleyecek. 19.00'da gerçekleşecek toplantıda Bakan Koca'nın alınan yeni kararları açıklaması bekleniyor.

23.03.2020 15:46 | Son Güncelleme: 23.03.2020 17:17

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenleyecek.

Sağlık Bakanlığının Bilkent Yerleşkesi'nde saat 13.30'da başlayan toplantıda, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin Türkiye'de vaka sayının artması nedeniyle alınabilecek yeni tedbirler ve pozitif vakaların durumu ele alınıyor.

YENİ KARARLARI KAMUOYU İLE PAYLAŞMASI BEKLENİYOR

Bakan Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından saat 19.00'da son duruma ilişkin açıklamalarda bulunacak.

Koca'nın salgınla mücadele kapsamında alınan yeni tedbirleri kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Bakan Koca, dün gece Twitter hesabından Kovid-19 salgınındaki son durumu paylaştı. Koca'nın paylaştığı verilere göre Kovid-19, 30 vatandaşımızın ölümüne sebep oldu.

Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Yeni hayatlar kaybediyoruz. Vaka sayıları artıyor. Fakat mümkün olduğunca çok sayıda test yaptığımız unutulmamalı. Tedavi altına alınmış her hastayla, salgının önünü kesmiş oluyoruz. BUGÜN 9 YENİ VEFAT, 289 YENİ TANI VAR. Evimizde kalalım. Risk almayalım. Hayat eve sığar.

20 BİNDEN FAZLA KİŞİYE TEST YAPILDI

BUGÜNE KADAR toplam 20.345 test yapıldı, 1.236 tanı kondu, hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik. Hastalık ülkemizde yokken, "yok" dedik. Şimdi gün gün durumu açıklıyoruz. Şeffaflığımızla sizi tedbire de davet ediyoruz. Tedbirli olalım. Bu ülke, bu tehdide yenik düşmeyecek."

Son dakika: Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu’nun ardından basın toplantısı düzenleyecek

Kaynak: AA

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Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ardından basın toplantısı düzenleyecek
Etiketler : Sağlık, Güncel

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Yorumlar (24)
YASAKTAN ÖNCE ERTELEME:Önceki toplantıda konut kredileri yüzde 80 den yüzde 90 a çıkarılmıştı. Şubat ayı Beyan ve Bildirgeleri ertelenmedi. Ancak SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI teleffuz edilir oldu. Yasak gelirse insanlar sorumluluklarını nasıl yerine getirecek. .
Cevap Yaz 1 0
HAKAN:bir kerede zenginden alın fakire verin. . . . ölüm var ucunda eğer buna önlem alınmazsa canı yanan yakınlarını kaybeden insanlar sizi oradan almasını iyi bilir. Birde bu açıdan bakın ve acilen halkınızın yanında olun. . . . . milli iradeye bu kez siz sahip çıkın . . . . Halkın sözünü dinleyin artık. . . .
Cevap Yaz 0 5
1:iyileşen yok mu hiç?
Cevap Yaz 0 4
LAZZZ:Yasak geç bile kaldı ama bir meselede özel sektör de calasinlar bunlar ne yiyip ne içecek kirasını faturasını borcunu nasıl ödeyecek bunun için bir düzenleme yapılmalı benim çalıştığım firma yarın itibariyle geçici bir süreyle kapatacak çalışanlar ücretsiz izin yani maaş yok Allah yardımcımız olsun milletce
Cevap Yaz 0 9
SÖYLER:zenginler fakirlere bakacak, devletin gücü yetmiyorsa zorla alacak ya da yüzde doksanımız ölecek.
Cevap Yaz 1 13
SERKAN:Yazdıklarında haklısın ancak çok karamsar konuşuyorsun ? ölmesi için dünyanın sonu filan gelmesi lazım. 2-3 aya salgınlar geçer merak etme
0 0
ÖZEL ÇALIŞAN:LÜTFEN SESİMİZİ DUYUN KRONİK HASTA OLMAMA RAĞMEN ÖZEL SEKTÖRDE OLDUĞUM İÇİN ZORLA İŞE GELİYORUM LÜTFEN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELSİN ARTIK BİZDE İNSANIZ. . .
Cevap Yaz 7 83
HİC Mİ DÜŞÜNMEDİNİZ:Eeee bu zamana kadar zengini, işvereni daha da çok düşünen ve zengin eden iktidar bizim gibi özel sektörde çalışan işçileri mi düşünecekti ...
4 10
AHMED25:Evet değerli kardeşim haklısın, devlet bir kampanya düzenlesin, bir maaşımı veririm.
1 12
ERSAN:Evde kalın diyorsunuz da özel sektör çalışanıyız patronlar işe gelmeyeni işten çıkartırız diyor bunun için ne yapılacak.
Cevap Yaz 3 79

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