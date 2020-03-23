Son dakika: Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu’nun ardından basın toplantısı düzenleyecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenleyecek.

Sağlık Bakanlığının Bilkent Yerleşkesi'nde saat 13.30'da başlayan toplantıda, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin Türkiye'de vaka sayının artması nedeniyle alınabilecek yeni tedbirler ve pozitif vakaların durumu ele alınıyor.

YENİ KARARLARI KAMUOYU İLE PAYLAŞMASI BEKLENİYOR

Bakan Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından saat 19.00'da son duruma ilişkin açıklamalarda bulunacak.

Koca'nın salgınla mücadele kapsamında alınan yeni tedbirleri kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Bakan Koca, dün gece Twitter hesabından Kovid-19 salgınındaki son durumu paylaştı. Koca'nın paylaştığı verilere göre Kovid-19, 30 vatandaşımızın ölümüne sebep oldu.

Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Yeni hayatlar kaybediyoruz. Vaka sayıları artıyor. Fakat mümkün olduğunca çok sayıda test yaptığımız unutulmamalı. Tedavi altına alınmış her hastayla, salgının önünü kesmiş oluyoruz. BUGÜN 9 YENİ VEFAT, 289 YENİ TANI VAR. Evimizde kalalım. Risk almayalım. Hayat eve sığar.

20 BİNDEN FAZLA KİŞİYE TEST YAPILDI

BUGÜNE KADAR toplam 20.345 test yapıldı, 1.236 tanı kondu, hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik. Hastalık ülkemizde yokken, "yok" dedik. Şimdi gün gün durumu açıklıyoruz. Şeffaflığımızla sizi tedbire de davet ediyoruz. Tedbirli olalım. Bu ülke, bu tehdide yenik düşmeyecek."

Kaynak: AA

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