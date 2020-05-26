Bakan Koca, koronavirüs dolayısıyla hayatını kaybeden Dr. Sinan Kakı'yı andı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Dr. Sinan Kakı'yı videolu mesajla andı.

26.05.2020 23:08 | Son Güncelleme: 26.05.2020 23:12
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Dr. Sinan Kakı'yı videolu mesajla andı.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Dr. Sinan Kakı'nın 1960'ta Bitlis doğduğunu, Cerrahpaşa Tıp Fakültesini bitirdiğini belirterek, "Radyoloji uzmanıydı. Haseki Hastanesinde görev yapıyordu. Yaşasaydı, pek çok dostunu ve yakınını bayramda yine ilk arayan kişi olacaktı. Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Mücadelesi için minnettarız." ifadelerini kullandı.
Dr. Kakı için hazırlanan videoda ise "Hayat vermek için hayatını vermeyi göze alan, mücadelemizin tüm unutulmaz kahramanları, çabanız, cesaretiniz ve fedakarlığınız için minnettarız." ifadesi yer aldı. Bakan Koca, koronavirüs dolayısıyla hayatını kaybeden Dr. Sinan Kakı’yı andı

Kaynak: AA

Etiketler: Fahrettin Koca, Twitter, Bitlis, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Evlenecek çiftlere müjde! Bilim Kurulu Üyesi Seçil Özkan düğün salonlarının açılacağı tarihi paylaştı Haber
Evlenecek çiftlere müjde! Bilim Kurulu Üyesi Seçil Özkan düğün salonlarının açılacağı tarihi paylaştı
Normalleşme sürecinin 2. aşaması yarın başlıyor! İşte açılması planlanan yerler Haber
Normalleşme sürecinin 2. aşaması yarın başlıyor! İşte açılması planlanan yerler
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 36’ya yükseldi Haber
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 36'ya yükseldi
Hollanda’da yapılan bir araştırma koronavirüse karşı kazanılan bağışıklığın süresinin altı ayı geçmediğini ortaya koydu Haber
Hollanda'da yapılan bir araştırma koronavirüse karşı kazanılan bağışıklığın süresinin altı ayı geçmediğini ortaya koydu
Ukrayna’da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti Haber
Ukrayna'da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti
Zonguldak’taki iplik fabrikasında koronavirüs testi pozitif çıkan işçi sayısı 13’e yükseldi Haber
Zonguldak'taki iplik fabrikasında koronavirüs testi pozitif çıkan işçi sayısı 13'e yükseldi
’Yarasa kadın’dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü Haber
'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep’te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor Haber
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor
Haberler››Güncel››Bakan Koca, koronavirüs dolayısıyla hayatını kaybeden Dr. Sinan Kakı'yı andı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

23:07: Türkiye, Çad'a 'Koca Yusuf' ile sağlık malzemesi ve ambulans gönderdi (3) - Haber 23:02: İngiltere Sağlık Bakanı Hancock: "Remdesivir'den umut vaat eden sonuçlar aldık" - Haber 22:57: Evlenecek çiftlere müjde! Bilim Kurulu Üyesi Seçil Özkan düğün salonlarının açılacağı tarihi paylaştı - Haber 22:57: Manisa'da iki sokakta karantina kaldırıldı - Haber 22:57: Yozgat'ta bir mahalle karantinaya alındı - Haber 21:54: Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 36'ya yükseldi - Haber 17:07: Normalleşme sürecinin 2. aşaması yarın başlıyor! İşte açılması planlanan yerler - Haber