Haberler » Güncel » Bakan Koca: 'Koronavirüs için 61 kişiden alınan numunelerin sonuçları yarın çıkmış olacak' - Haber

Bakan Koca: "Koronavirüs için 61 kişiden alınan numunelerin sonuçları yarın çıkmış olacak"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'den Türkiye'ye getirilenlerin gözetim altında tutulduğu Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi'ni ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.

02.02.2020 22:09 | Son Güncelleme: 02.02.2020 22:13
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'den Türkiye'ye getirilenlerin gözetim altında tutulduğu Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi'ni ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.
"(Vuhan'dan Türkiye'ye getirilenler) Koronavirüs için 61 kişiden alınan numunelerin sonuçları yarın çıkmış olacak, şu ana kadar çıkanlar negatif."
"Sağlık ekibimiz psikolojik olarak herhangi bir sıkıntılarının olmadığını ifade etti. İlave destek sağlanması gerekirse bunu da rahatlıkla yapabiliriz."
Bakan Koca:

Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

04:00  Defne Joy Foster kimdir? Defne Joy Foster nereli, neden öldü?
01:00  Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - HK Kayserispor hangi kanalda, şifresiz mi? Galatasaray-HK Kayserispor bilet fiyatları
01:00  Metin Oktay kimdir? Metin Oktay'ın doğum günü ne zaman? Metin Oktay kaç gol attı, hangi takımlarda oynadı?
01:00  1 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 2 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
2.02.2020 23:26:13