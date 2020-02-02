Bakan Koca: "Koronavirüs için 61 kişiden alınan numunelerin sonuçları yarın çıkmış olacak"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'den Türkiye'ye getirilenlerin gözetim altında tutulduğu Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi'ni ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.

"(Vuhan'dan Türkiye'ye getirilenler) Koronavirüs için 61 kişiden alınan numunelerin sonuçları yarın çıkmış olacak, şu ana kadar çıkanlar negatif."

"Sağlık ekibimiz psikolojik olarak herhangi bir sıkıntılarının olmadığını ifade etti. İlave destek sağlanması gerekirse bunu da rahatlıkla yapabiliriz."

Kaynak: AA