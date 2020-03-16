Menü
Haberler ›› Politika ››Bakan Koca: '(Koronavirüs) Şu ana kadar herhangi bir can kaybı olmadı. - Haberler

Bakan Koca: "(Koronavirüs) Şu ana kadar herhangi bir can kaybı olmadı.

Bakan Koca: "(Koronavirüs) Şu ana kadar herhangi bir can kaybı olmadı.

16.03.2020 20:18 | Son Güncelleme: 16.03.2020 20:18
Bakan Koca:
Bakan Koca: "( Koronavirüs ) Şu ana kadar herhangi bir can kaybı olmadı. Bu, olmayacağı anlamına gelmez. Çünkü solunum sıkıntısı olan hastalarımız var."

Kaynak: AA

Etiketler : Koronavirüs, Politika

Paylaş

Manşet 

Haberler

Sunucu Burak Akkul, koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medyadan duyurdu Haberler
Sunucu Burak Akkul, koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medyadan duyurdu
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, karantinadaki koronavirüs hastalarının sağlık durumlarıyla ilgili bilgi verdi Haberler
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, karantinadaki koronavirüs hastalarının sağlık durumlarıyla ilgili bilgi verdi
Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti Haberler
Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti
Juventus, Cristano Ronaldo'ya yeni teklif yapacak Haberler
Juventus, Cristano Ronaldo'ya yeni teklif yapacak
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti Haberler
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil Haberler
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Pozitif çıkan yeni hastalar var, akşam açıklayacağım Haberler
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Pozitif çıkan yeni hastalar var, akşam açıklayacağım
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi Haberler
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi