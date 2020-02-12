Bakan Koca: Koronavirüs yerli tanı kiti yurt dışına pazarlanacak

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse ilişkin geliştirilen tanı kitinin sonuç verme süresinin 90-120 dakika arası olduğunu söyledi. Koca, "Hedef bunu 60-75 dakika arasına çekebilmek, 75 dakika olabilir muhtemelen. Bu kit aynı zamanda ticari bir kit olarak planlandı. Yani yurt dışına pazarlanacak" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Koca, Türkiye'de koronavirüs vakasına rastlanmadığını belirterek, virüsün şu ana kadar 28 ülkede görüldüğünü kaydetti. Koronavirüsün görülme oranının yüzde 99 ile Çin'de olduğunu bildiren Bakan Koca, virüs nedeniyle bin 116 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Koca, dünyada toplam 45 bin 260 koronavirüs vakasının olduğunu kaydederek "Bunların arasında 3 bini geçen ağır hasta var. ve her gün neredeyse 100 kişi ilave olarak hayatını kaybediyor. Çin dışında görülen vaka sayısı ise 518. Bundan sonraki süreçte ülkemizde olmadığı için dışarıdan gelişi önlemeye yönelik çalışmalar yapıyoruz. Şu dönemde dünyada her ne kadar azalıyor gibi görünse de Çin'de kontrolün tam sağlandığı söylenemez. Her geçen gün sayının arttığını neredeyse 100 kişinin kaybedildiğini biliyoruz" diye konuştu.

'ANTİVİRAL İLAÇ KOMBİNASYONUYLA VİRÜS NEFAGİTLEŞİYOR'

Bakan Koca, Dünya Sağlık Örgütü'nün bu hastalıkta nasıl tedavi yapılması gerektiğiyle ilgili yaklaşımının belli olduğunu ifade ederek, "Şu an virüse özel spesifik herhangi bir ilaç tedavisinin olmadığı biliniyor. Bir takım kombine tedavi yaklaşımları deneniyor. Bununla ilgili sonuçlar kesin olmamakla birlikte denenebilir görünüyor. Çünkü bazı vakalarda bir takım antiviral ilaç kombinasyonlarıyla virüsün negatifleştiğini biliyoruz, sayıları çok olmamakla birlikte. Dolayısıyla şu an uygulanan ve uygulanması gereken bütün yaklaşımlar için hazır olduğumuzu söyleyebiliriz. Antiviral tedavinin dışında daha çok hastanın öksürüğü, devamında solunum sıkıntısı olabilir ve ateşi zaten söz konusu olabiliyor. Solunum sıkıntısını yoğun bakım şartları ve börek yetmezliğine götüren süreci yakın hastane ortamında takip etmek gerekiyor" dedi.

'YERLİ KİTTE HEDEF TANI SÜRESİ 75 DAKİKA'

Bakan Koca, koronavirüsün tespit edilmesi için üretilen yerli tanı kitine ilişkin, önceki metodun en erken 4 saat, en geç 24 saatte sonuç verdiğine vurgu yaparak şunları söyledi:

"Biz daha erken sonuç veren, doğruluğu yine diğer yöntemde olduğu gibi yüzde yüze yakın olmasını hedefleyerek, maliyeti de azaltabilir olmayı hedefledik. Temel hedef maliyeti azaltmak değil, temel hedef yerli bir kitin daha erken sonuç vermesini sağlamak. Çünkü yeri geldiğinde hastaların 24 saate kadar sonucu beklediğini biliyoruz. Daha erken aksiyon almak, tedavide yaklaşım sergilemek için sonucun erken verilmesi maliyetten daha önemliydi. 14-15 arkadaş çalıştı. Sonuç verme süresi 90-120 dakika arası. Bunu daha aşağıya çekme noktasında çalışma devam ediyor. Avrupa ülkelerinde yani Almanya, Fransa, İngiltere'de kitin 90 dakika olmadığını, 3 saatten aşağıda sonuç vermediğini biliyoruz. Hedef 60-75 dakika arasına çekebilmek, 75 dakika olabilir muhtemelen. Maliyeti hedeflememiş olmakla birlikte önemli orandan düştü. Daha önceki kitin maliyeti 300 lira iken burada 75-80 liraya kadar düşebildi."

'YURT DIŞINA PAZARLANACAK'

Söz konusu kitin ticari olarak da planlandığını ifade eden Bakan Koca, "Bu kit aynı zamanda ticari bir kit olarak planlandı. Bizim 'Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketimiz (USHAŞ) var. Kamu şirketi; ama özel sektör dinamiğiyle çalışıyor. Hakları USHAŞ üzerinden ticari kit olarak hazırlanması planlandı. Yani yurt dışına pazarlanacak" diye konuştu.

'YAZ DÖNEMİNDE VİRÜSÜN AZALDIĞINI BİLİYORUZ'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisinin bahar aylarında kaybolacağı söylentilerine ilişkin "Bu, bir koronavirüs türü. DSÖ'nün 'kovit 9' diye adlandırdığı bir virüs ailesi var. Bunun içinde 6 tane ayrıca virüs var, bu mutasyona uğrayan yeni bir virüs tipi. Bulaşması daha çok enfeksiyonun yoğun olduğu kış aylarında daha yaygın, influenza gibi. Yaz döneminde zaten virüsün azaldığını biliyoruz. 'Nisan ayında azalacak' cümlesi bilinmeyen bir cümle değil" ifadelerini kullandı.

İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTLERİ

Bakan Koca, sözleşmeli sağlık personeli olarak alınacak 8 bin 844 kişinin içinde iş ve uğraşı terapistlerinin de bulunduğunun anımsatılması üzerine "İş ve uğraşı terapistleri engellilerin toplumsal hayata daha rahat adaptasyonunu sağlayan, iş ortamı dahil olmak üzere destek sağlayan arkadaşlarımız. 2 yıllık meslek yüksekokulu mezunu arkadaşlarımız. Bu anlamda iş ortamına daha rahat adaptasyonu sağlamak üzere özel eğitim alan arkadaşlarımız" dedi.

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Haber-Kamera: Nursima ÖZONUR/ANKARA,