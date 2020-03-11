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Bakan Koca: Koronavirüse karşı geliştirilmiş bir ilaç ya da aşık yok

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu koronavirüs gündemiyle toplandı. Toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Koronavirüse karşı geliştirilmiş bir ilaç ya da aşı yok" ifadelerini kullandı.

11.03.2020 17:53 | Son Güncelleme: 11.03.2020 18:12

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, gerçekleşen toplantının ardından ortak basın açıklaması yaptı.

VİRÜSE KARŞI İLAÇ YA DA AŞI GELİŞTİRİLDİ Mİ?

Açıklamada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Koca'ya "Koronavirüse karşı bir ilaç geliştirildi mi?" sorusu yöneltildi. Koca, bu soruya "Koronavirüse karşı geliştirilmiş bir ilaç ya da aşı yok" sözleriyle yanıt verdi.

İRAN, "İLACI BULDUK" DİYOR

Öte yandan koronavirüs salgınının pençesindeki İran'dan gelen açıklama dünya genelinde büyük heyecan yarattı. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, koronavirüsüne yakalanan hastalar için kullanılan ve bağışıklık sistemini güçlendiren Actemra ilacının bazı şehirlerde hastaları iyileştirdiğini söyleyerek, "İlaç 24 saat içerisinde etkisini gösterdi. Ancak kesin bir şey söylemek için henüz erken" dedi.

"NETİCELER KESİNLEŞİRSE PİYASAYA SÜRÜLECEK"

Kullanılan ilacın ilk 24 saat içerisinde etkisini göstermeye başladığını belirten Cihanpur, ilacın etkilerine yönelik uzmanların incelemelerinin devam edeceğini ifade ederek, "Alacağımız olumlu neticeler kesinleşirse ilacı piyasaya süreceğiz" şeklinde konuştu.

3 HAFTA İÇERİSİNDE PİYASAYA SÜRÜLEBİLİR

Tamamen yerli imkanlarla ilacın üretildiğini kaydeden İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ilacın piyasaya girmesinin 3 haftayı bulabileceğini belirtti.

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Bakan Koca: Koronavirüse karşı geliştirilmiş bir ilaç ya da aşık yok
Etiketler : fahrettin koca, Koronavirüs, Sağlık, Politika, Güncel

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Yorumlar (3)
YUSUF:korona virüsüne karşı tek bir ilaç var üzüm sirkesi bir çay kaşığı kadar her sabah için.
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HASTA:neden türkiye olarak biz araştırmıyoruz ilaçı aşığı neden acaba hani yerli milli olacaktık . . . .
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AHMET:sayın kardeşim iran ortaya bir laf attı hemen millilik duygularınız pekişmesin daha abd almanya ve dünyadaki birsürü dev irandan daha etkili çalışan ilaç firması var onlarda ilacını bulamadı yeise kapılma inşaALLAH TÜRK HEKİMLERİMİZ bulur dünyaya satarız :D
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