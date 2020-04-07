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Bakan Koca: Koronavirüsle mücadelede Toplum Bilimleri Kurulu'nu oluşturduk

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadele kapsamında Toplum Bilimleri Kurulu adı verilen bir kurul oluşturduklarını belirterek bu kurulun, sosyolog, psikolog, din psikolojisi, din sosyolojisi, istatistik gibi alanında uzman kişilerden oluşacağını söyledi.

07.04.2020 20:25 | Son Güncelleme: 07.04.2020 20:38

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Toplam Bilimleri Kurulu adı verilen yeni bir kurul oluşturduklarını söyledi.

Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Türkiye'deki son 24 saatte gerçekleşen koronavirüs vaka ve ölüm sayısına ilişkin bilgileri paylaşan Bakan Koca, Türkiye'nin salgına karşı dünyada ilk ciddi tedbirleri alan ülkelerden biri olduğunu söyledi. Bu tedbirlerden birinin Bilim Kurulu olduğunu dile getiren Bakan Koca, "Tavsiye kararları ulusal politikalara rehberlik etti. Toplum olarak hastalığa karşı daha iyi organize olabilmemiz için farklı ihtiyaçlar çıktı. Yapılacak yönlendirmelere gerek duyuyoruz. Bu amaçla Toplum Bilimleri Kurulu adı verdiğimiz bir kurul oluşturduk. Bu kurul bize hayatı kolaylaştıracak kurallar sunacak. İlk toplantısını önümüzdeki günlerde yapacak olan yeni kurulun hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

TOPLUM BİLİMLERİ KURULU KİMLERDEN OLUŞACAK?

Kurulda kimlerin yer alacağı sorusuna da yanıt veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sosyolog, psikolog, din psikolojisi, din sosyolojisi, istatistik gibi alanında uzman kişilerden oluşacak. Toplumu ilgilendiren konularla ilgilenecek" dedi.

Bakan Koca: Koronavirüsle mücadelede Toplum Bilimleri Kurulu’nu oluşturduk
Etiketler: Fahrettin Koca, Güncel

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Bakan Fahrettin Koca: Koronavirüsle mücadelede Toplum Bilimleri Kurulu'nu oluşturduk

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