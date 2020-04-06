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Bakan Koca: Koronavirüsten can kaybı 649 oldu

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, bugün yapılan 21 bin 400 koronavirüs testinden 3 bin 148'inin pozitif çıktığını, 75 hastanın yaşamını yitirdiğini, toplam can kaybının 649'a yükseldiğini açıkladı.

06.04.2020 20:16 | Son Güncelleme: 06.04.2020 20:16
Bakan Koca: Koronavirüsten can kaybı 649 oldu

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, bugün yapılan 21 bin 400 koronavirüs testinden 3 bin 148'inin pozitif çıktığını, 75 hastanın yaşamını yitirdiğini, toplam can kaybının 649'a yükseldiğini açıkladı.

Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre bugün yapılan 21 bin 400 koronovirüs testinden 3 bin 148'i pozitif çıktı, 75 kişi hayatını kaybetti, 284 hasta da iyileşti. Tabloda toplam test sayısı 202 bin 845, toplam vaka sayısı 30 bin 217, toplam vefat sayısı 649, toplam yoğun bakım hasta sayısı bin 415, toplam entübe hasta sayısı 966, toplam iyileşen hasta sayısı bin 326 olarak yer aldı.

'TEST SAYIMIZ 30 BİNİ BULACAK'

Bakan Koca, tabloyla birlikte paylaştığı mesajında, "Günlük test sayımız yakında 30 bini bulacak. İyileşen hasta sayımızdaki artış hızı devam ediyor. Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım" açıklamasını yaptı.

ANKARA,


Kaynak: DHA

Etiketler: Fahrettin Koca, Koronavirüs, Twitter, Güncel
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