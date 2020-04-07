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Bakan Koca: Koronavirüsten can kaybı 725 oldu (1)

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, bugün yapılan 20 bin 23 koronavirüs testinden 3 bin 892'sinin pozitif çıktığını, 76 hastanın yaşamını yitirdiğini, toplam can kaybının 725'e yükseldiğini bildirdi.

07.04.2020 20:20 | Son Güncelleme: 07.04.2020 20:20
Bakan Koca: Koronavirüsten can kaybı 725 oldu (1)

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, bugün yapılan 20 bin 23 koronavirüs testinden 3 bin 892'sinin pozitif çıktığını, 76 hastanın yaşamını yitirdiğini, toplam can kaybının 725'e yükseldiğini bildirdi.

Bakan Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ardından basın açıklaması yaptı. 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıklayan Bakan Koca, bugün yapılan 20 bin 23 koronavirüs testinden 3 bin 892'sinin pozitif çıktığını, 76 hastanın yaşamını yitirdiğini, 256 hastanın da iyileştiğini söyledi. Bakan Koca, toplam test sayısının 222 bin 868, toplam vaka sayısının 34 bin 109, toplam vefat sayısının 725, toplam yoğun bakım hasta sayısının bin 474, toplam entübe sayısının 987, toplam iyileşen hasta sayısının bin 582 olduğunu bildirdi.

'TOPLUM BİLİMLERİ KURULU'NU OLUŞTURDUK'

Bakan Koca, Bilim Kurulu'nun yanında Toplum Bilimleri Kurulu'nu oluşturduklarını belirterek, "Toplum Bilimleri Kurulu adını verdiğimiz kurul, psikoloj, sosyoloji, din psikolojisi, istatistik gibi alanlarda etkin ve yetkin bildiğimiz kişilerden oluşacak. Biri daha çok sağlık ve tıp bilim kurulu gibi, burası daha çok toplumu ilgilendiren kurul olacak. İlk toplantısını önümüzdeki günlerde yapacak bu kurul süreçle ilgili öngürülerde bulunacak, toplum, aile, biriyler olarak nelerden kaçınılması gerektiğine ilişkin hayatı kolaylaştıracak öneriler geliştirecek" dedi.

'YATAK DOLULUK ORANI YÜZDE 50'Yİ BULMADI HENÜZ'

Bakan Koca, İstanbul'a yeni yapılacak hastanelerde geç kalındığına ilişkin soru üzerine Covid-19 ve diğer hastalar için toplam yoğun bakım doluluk oranının yüzde 62 olduğunu, yüzde 38'inin hala boş olduğunu söyledi. Koca, "Yatak doluluk oranımız ise yüzde 50'yi bulmadı henüz. Ama biz ihtimal dahilinde tedbir amaçlı İstanbul'un iki yakasında biner yataklı hastane yapılması ve yarın da kalıcı olması, başka amaçla kullanmak üzere planladığımızı söylemek istiyorum" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Bakan Koca: Koronavirüsten can kaybı 725 oldu (1) - Haberler

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